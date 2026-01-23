Samsung'un Yeni Telefonları Dolandırıcıların Kabusu Olacak

Samsung'un Galaxy S26 modelleri teknoloji dünyasında pek çok ilke imza atmaya geliyor. Daha önce sizlere bu serinin 2nm işlemci ile geleceğinden ve hayalet ekran gibi yenilikçi ekran teknolojilerinden bahsetmiştik. Ortaya çıkan son özellik ise güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak. Samsung Galaxy S26, Pixel serisi haricinde Google’ın yapay zeka destekli "Dolandırıcılık Tespiti" özelliğini kullanan ilk telefon olacak.

Samsung Galaxy S26 Serisi Kullanıcılarını Dolandırıcılardan Koruyacak

İddialara göre Samsung'un Şubat 2026'da tanıtacağı Galaxy S26 serisi, bugüne kadar yalnızca Google Pixel modellerinde gördüğümüz bir özellikle gelecek. AI Scam Detection yani Yapay Zeka Destekli Dolandırıcılık Tespiti adı verilen bu özellik, kullanıcıları telefon dolandırıcılarının tuzaklarına karşı korumayı hedefliyor.

Bildiğiniz üzere telefon, SMS ve e-posta üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinın sayısı her geçen gün artıyor. Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte daha da kötüleşen bu durum, giderek daha büyük bir kriz haline geliyor. Bu soruna çözüm üretmek amacıyla harekete geçen Google, bir süre önce "AI Scam Detection" özelliğini kullanıma sundu.

Bu özellik, arka planda çalışarak telefon görüşmeleri, SMS ve mesajlaşma uygulamalarındaki potansiyel dolandırıcılık girişimlerini tespit etmeye yarıyor. Örneğin, bir arama sırasında şüpheli bir durum algılanırsa sistem ses, titreşim ve bildirim ile sizi uyarıyor. Belirtmekte fayda var ki bu sistem sizin adınıza bir aksiyon almıyor.

Ancak telefon dolandırıcılıklarının çoğu korku veya kazanç vaadiyle insanların mantıklı düşünmesini engellemeyi amaçladığından böyle anlarda gelen basit bir uyarı bile farkındalık yaratarak hayat kurtarıcı olabiliyor. Aslında bu özellik yeni değil, yukarıda da bahsettiğimiz üzere Google'ın Pixel modellerinde bir süredir kullanılıyor.

Eğer iddialar doğruysa Samsung Galaxy S26 serisi, Pixel cihazlarından sonra bu özelliği sunan ilk akıllı telefonlar olacak. Google'ın Telefon uygulamasındaki kodlarda S26'ya ait izlerin bulunması da bu ihtimali oldukça güçlendiriyor. Ancak kesin bilgi için şubat sonunda gerçekleştirilecek Samsung Unpacked etkinliğini beklemek gerekiyor.

Özelliğin Türkçe söz konusu olunca ne kadar iyi çalışacağı ise şimdilik merak konusu. Ayrıca kullanıcıların ciddi güvenlik endişeleri de var. Tahmin edeceğiniz üzere kimse yapay zeka bile olsa konuşmalarının ve mesajlarının izlenmesini istemiyor. Bu nedenle özelliğin isteğe bağlı olarak kapatılabilmesi bekleniyor.