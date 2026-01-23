Hafızalar Düşüyor mu? Galaxy S26 Serinin Depolama Seçenekleri Sızdırıldı

Samsung'un yakın zamanda tanıtması beklenen yeni Galaxy S26 serisi ile ortaya çıkan sızıntıların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak yaklaşan yeni amiral gemisi telefonların merak edilen depolama ve renk seçenekleri gün yüzüne çıktı. İşte detaylar!

Galaxy S26 Serisinin Depolama ve Renk Seçenekleri

Finlandiya merkezli bir perakendeciden gelen yeni bilgiler merakla beklenen serinin hafıza seçeneklerini ortaya çıkardı. Ortaya çıkan listelere göre serinin en güçlü modeli Samsung Galaxy S26 Ultra Siyah, Beyaz, Gök Mavisi ve Kobalt Menekşesi renkleriyle teknoloji severlerin karşısına çıkacak.

Kullanıcılar bu modelde 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama opsiyonu arasından seçim yapabilecek. Ayrıca yalnızca siyah renk ve 256 GB hafıza ile sınırlandırılan Kurumsal Sürüm (Enterprise Edition) isimli bir özel versiyon da seride kendine yer bulacak.

Serinin diğer üyeleri olan Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus modelleri ise Siyah, Beyaz, Gök Mavisi, Kobalt Menekşesi seçenekleriyle üst düzey model ile aynı renk paletlerini paylaşacak. Hafıza tarafında ise Samsung Galaxy S25 serisinde yer alan 128 GB'lık giriş seviyesi versiyonlar yeni seride rafa kaldırılacak.

Söz konusu değişiklik ile birlikte yeni modellerin taban depolama alanı 256 GB seviyesine yükselecek. Ayrıca standart model için geliştirilen Kurumsal Sürüm versiyon da tıpkı Ultra modelinde olduğu gibi 256 GB'lık hafıza ile eşleştirilecek.

Model Renk Seçenekleri Depolama Seçenekleri Galaxy S26 Siyah, Beyaz, Kobalt Menekşesi, Gök Mavisi 256 GB / 512 GB Galaxy S26 Kurumsal Versiyon Siyah 256 GB Galaxy S26 Plus Siyah, Beyaz, Kobalt Menekşesi, Gök Mavisi 256 GB / 512 GB Galaxy S26 Ultra Siyah, Beyaz, Kobalt Menekşesi, Gök Mavisi 256 GB / 512 GB / 1 TB Galaxy S26 Ultra Kurumsal Versiyon Siyah 256 GB

Ne Zaman Tanıtılacak?

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S26 serisi 25 Şubat tarihinde düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliği ile birlikte tanıtılacak. Lansman ile birlikte serinin tüm özellikleri ve fiyatları da gün yüzüne çıkacak.

Lansmanın hemen ardından ise 5 ile 10 Mart tarihleri arasında ön sipariş sürecinin başlatılması bekleniyor. 11 Mart tarihinde cihazların global pazarda satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ortaya çıkan depolama seçenekleri yeni modeller için yeterli düzeyde mi? Yorumlarda buluşalım.