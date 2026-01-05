Samsung, En. Büyük Hatasını Bir Kez Daha Tekrarlamak Üzere

Samsung'un rafa kaldırdığı iddia edilen Galaxy S26 Edge modeli hakkında yeni iddialar ortaya çıktı. Buna göre şirket, ultra ince telefon sevdasından tamamen vazgeçmedi ve Galaxy S26 Edge ile şansını bir kez daha deneyecek.

Galaxy S26 Edge Geri mi Dönüyor?

Hindistan sertifikasyon kurumu BIS'e kaydedilen yeni bir Samsung modeli, Galaxy S26 Edge iddialarını güçlendirdi. Sertifika için kullanılan SM-S947B model numarasının daha önce S26 Edge ile ilişkilendirilmiş olması ise bu iddiaları güçlendirdi.

Aslında bunun Galaxy S26 Edge olduğuna dair henüz kesin bir kanıt yok. Bazı kaynaklar söz konusu model numarasının Galaxy S26 Edge'e değil S26+'a ait olduğunu iddia ediyor. Ancak durumu ilk fark eden Mohammed Khatri'ye göre S26+, halihazırda sistemde SM-S946 koduyla yer alıyor. Peki bu neden garip?

2026, akıllı telefon endüstrisinde ultra ince telefonların test edildiği garip bir yıl olarak tarihe geçti. Apple'ın iPhone Air'iyle ilgili sızıntıların başlamasıyla ortaya çıkan bu akım, pek çok üreticinin kendi ince telefonunu tanıtmasıyla sonuçlandı.

Söz konusu üreticilerden biri de elbette ki Samsung. Şirket, 2025'in başında Galaxy S25 Edge modelini tanıttı ve ultra ince telefon mayıs ayında satışa çıktı. Ancak işler pek de Apple ve diğer akıllı telefon üreticilerinin beklediği gibi gitmedi.

İnsanlar ultra ince telefonları beğendiyseler de satın almayı tercih etmediler. Isınma, pil ömrü, daha az sayıda kamera gibi sorunlar sunan daha ince bir telefona normalden daha fazla para vermek kimse için "çekici" gelmedi.

Bu doğrultuda Galaxy S25 Edge ve iPhone Air dahil hiçbir model beklentileri karşılamadı. Bu da iptal haberlerinin birbiri ardına ortaya çıkmasına neden oldu. Bunlardan sonuncusu ise Galaxy S26 Edge ile ilgiliydi. Bu nedenle Galay S26 Edge gelişmesi biraz şaşırtıcı oldu.

Elbette ki şimdilik kesin bir şey yok.Galaxy S26 Edge'in gerçek olup olmadığını önümüzdeki şubat ayında gerçekleşecek olan Galaxy S26 serisi lansmanında göreceğiz.