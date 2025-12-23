Samsung En Büyük Hatasından Dönme Kararı Aldı

Samsung, ultra ince telefon sevdasından vazgeçti. İddialara göre şirket, kullanıcıların neredeyse hiç ilgi göstermemesi nedeniyle Galaxy S26 Edge projesini iptal etti. Apple'ın da yakın gelecekte benzer bir karar alması ve ultra ince telefon modasının hayatımızdan tamamen çıkması bekleniyor.

Samsung Galaxy S26 Edge Projesini İptal Etti

Hiç şirketlerin aslında hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi "trend" haline geitirip size dayattığını hissettiniz mi? Neredeyse her sektörde yaşanan bu durum, 2025'te akıllı telefon pazarında yaşandı. Aslında her şey iPhone Air' ile ilgili sızıntıların çıkmasıyla başladı.

2024 sonunda ortaya atılan iddialar, Apple'ın 2025'te ultra ince bir iPhone modeli tanıtacağı yönündeydi. Bu haberleri duyan akıllı telefon üreticileri ise Apple'dan önce davranmak için kolları sıvadı. Hatta Samsung, Galaxy S25'lerle birlikte ultra ince Edge modelini gösterdi.

Ancak telefonun çıkışı Mayıs 2025'i buldu. Ardından ise TECNO ve Apple kendi ince telefonlarını piyasaya sürdüler. Bu modellerin hepsinin ortak özelliği ise satışlarda zatend üşük olan beklentilerin de altında kalmaları oldu.

Neredeyse kimse Galaxy S25 Edge gibi ince telefonları istemedi. Bunun en büyük nedeni kullanıcıların daha ince bir profil için pil kapasitesi ve kamera performansı gibi özelliklerden vazgeçmek istememesi oldu.

Kullanıcılar ince telefona ilgi göstermedi. Bu doğrultuda kısa sür önce Apple'ın iPhone Air üretimini azalttığından bahsetmiştik. Şimdi ise Samsung'un Galaxy S26 Edge projesinin iptal ettiği iddia edildi.

İddialara göre S26 Edge'i S26+ modelinin yerine konumlandırmayı planlayan Samsung, bu plandan vazgeçti. Böylelikle zaten var olmaması gereken ultra ince telefon trendi silinmeye mahkum edildi. İdidalar, Apple'ın de bu yıl içerisinde benzer bir karar alabileceği yönünde.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ultra ince akıllı telefonların bu yapıyı sunmak için kamera ve batarya gibi özelliklerden feragat etmesi sizi de rahatsız ediyor mu? Yoksa siz de Apple ve Samsung gibi bu telefonların geleceğine inanıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz.