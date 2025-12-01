Samsung Galaxy S26, 10 Yıldır Beklenen Değişikliği Beraberinde Getirecek

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S26 ailesinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce serinin kamera özellikleri, işlemcisi ve ekran boyu ile ilgili pek çok gelişmeyi sizlere aktarmıştık. Şimdi ise uzun süredir yerinde sayan kablosuz şarj teknolojisi hakkında bir gelişme ortaya çıktı. Buna göre Galaxy S26 modelleri on yıllık bekleyişin ardından 15W'ın üzerinde bir hızla karşımıza çıkacak.

Samsung, 10 Yıldır Yerinde Sayıyor

Samsung'un kablosuz şarj özelliği sunan ilk Galaxy S modelini tanıtmasının üzerinden tam on yıl geçti. Geçmişte ek aksesuarlar yardımıyla kullanılabilen bu özellik, ilk defa Galaxy S6 ile hayatımıza girmiş ve dönemi için oldukça hızlı kabul edilen 15W'lık hız ile herkesi etkilemişti.

Kıyas yapmak gerekirse şirketin en büyük rakibi olan Apple'ın buna iPhone 8 ile cevap vermesi tam üç yıl sürmüştü. Ancak Samsung'un bu avantajdan faydalandığını ve aradan geçen on yılda arayı iyice açtığını söylemek pek de doğru olmaz. Öyle ki aradan on yıl ve on yeni telefon geçmesine rağmen günümüzde S serisi telefonların şarj hızı hala aynı.

Yani dünyanın en iyi telefonlarından biri olan 2025 model Galaxy S25 Ultra, 2015 model Galaxy S6 ile aynı kablosuz şarj özelliklerine sahip. Neyse ki bu durum çok yakında tanıtılacak Galaxy S26 serisi ile değişecek gibi duruyor.

Galaxy S26 Modelleri 25W'a Kadar Kablosuz Şarj Destekleyecek

"Geç olsun, güç olmasın" sloganını benimsemiş gibi görünen Samsung, on yıllık molanın ardından kablosuz şarj hızını iyileştirmek adına bir adım attı. One UI 8.5 kodlarında görüntülenen şarj profillerine göre Samsung Galaxy S26 Ultra, 25W kablosuz şarj desteğiyle gelecek. Galaxy S26 ve Galaxy S26+ ise 20W destekleyecek.

Üstelik kablosuz şarj hızı şirketin Galaxy S26 serisi ile sunacağı tek yenillik değil. Söz konusu modellere Apple'ın MagSafe'ini andıran mıknatıslar da ekklenecek. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Güney Koreli teknoloji devi hala rakibinin gerisinde.

iPhone 17 serisinin en ucuz modeli bile günümüzde 30W kablosuz şarj desteğine sahip. MagSafe mıknatısları ise 2020'de tanıtılan iPhone 12'yle birlikte geldi. Bildiğiniz üzere kullanıcılar bir süredir Samsung'un "Apple gibi" yerinde saymak ve yeterli yenilik yapmamakla suçluyor. Bu gelişme şirketin geri bildirimleri dinlediğinin göstergesi olabilir.