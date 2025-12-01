Apple'ın En Sevilen Ürünleri: Listede 5 Yıllık iPhone da Var!

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en sevilen Apple ürünleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl satıaş sunulan iPhone 16, listenin son sırasında yer alırken beş yıl önce piyasaya sürülen iPhone 12 Mini'nin ilk üçte yer aldı. Listede ayrıca iPhone SE 2'den iPhone 8'e kadar birçok cihaz bulunuyor.

Kısa süre önce kasım ayının en güçlü Apple cihazları açıklanmıştı. Şimdi ise Apple'ın en çok sevilen ürünleri duyuruldu. Bu listenin, AnTuTu Benchmark uygulamasını kullanan ve cihazları hakkında yorum yapan Çinli kullanıcıların memnuniyet oranlarına dayandığını belirtelim.

Bu sıralama, kullanıcıların kendi cihazları hakkındaki öznel değerlendirmelerine dayanıyor ve cihazların performansı ile ilgili değil. 2020 yılının eylül ayında tanıtılan iPad Air 4, yüzde 96,88 kullanıcı memnuniyeti oranı ile zirvede yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Tablet gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alıyor.

AnTuTu'ya Göre Apple'ın En Sevilen Cihazları (Kasım 2025)

iPad Air 4 (%96,88) iPhone 12 Mini (%95,73) iPhone SE 2 (%95,01) iPad Pro 4 12,9 inç (%94,64) iPad Air 5 (%93,79) iPhone 17 Pro Max (%93,4) iPad Pro 5 12,9 inç (%93,16) iPhone 8 (%93,12) iPad Mini 5 (%92,03) iPhone 16 (%92,19)

Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan iPhone 12 Mini, yüzde 95,73 kullanıcı memnuniyeti oranı ile ikinci sırada yer aldı. 5,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonda ayrıca 4 GB RAM ve 2227 mAh batarya kapasitesi mevcut.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında iPhone SE 2 bulunuyor. Yüzde 95,01 kullanıcı memnuniyeti oranına sahip olan telefon, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Gücünü Apple A13 Bionic işlemcisinden alan telefonda 1821 mAh batarya kapasitesi ve 3 GB RAM yer alıyor. Telefon 4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip.

Dördüncü sırada yüzde 94,64 kullanıcı memnuniyeti ile iPad Pro 4 12,9 inç, beşinci sırada yüzde 93,79 kullanıcı memnuniyeti ile iPad Air 5 yer aldı. Bu bu modelleri iPhone 17 Pro Max takip etti. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM ve 4.823 mAh batarya kapasitesi bulunuyor.