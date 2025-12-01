Samsung'dan 12 GB RAM'li Amiral Gemisi Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S26+'a dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda tasarımı ortaya çıkan Galaxy S26+'ın bu kez özellikleri sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon çok güçlü işlemci, yüksek yenileme hızı ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy S26+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: Dynamic LTPO AMOLED 2X

Dynamic LTPO AMOLED 2X Ekran Çözünürlüğü: QHD

QHD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.600 nit

2.600 nit Ağırlık: 194 gram

194 gram Kalınlık: 7,3 mm

7,3 mm İşlemci: ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600

ABD'de Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde Exynos 2600 RAM: 12 GB

12 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 4.900 mAh

4.900 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera + 12 MP ultra geniş açılı kamera + 10 MP telefoto kamera Ön Kamera: 12 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy S26+, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde QHD çözünürlük, 2.600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Merakla beklenen amiral gemisi 194 gram ağırlığında ve 7,3 mm kalınlığında olacak.

Galaxy S26+'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Snapdragon 8 Elite Gen 5, diğer ülkelerde ise Exynos 2600 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Akıllı telefonda yalnızca 12 GB RAM seçeneği yer alacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. 4.900 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Samsung Galaxy S26+'ın ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Samsung Galaxy S26 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi Samsung telefonlar arasında yerini almaya hazırlanan Galaxy S26+2026 yılının ocak ayında tanıtılacağı söyleniyor. Tanıtımla beraber telefonların tüm teknik özellikleri, fiyatları ve tasarımları belli olacak. Samsung Galaxy S25 serisi, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.