Apple'ın En Güçlü 10 Cihazı Açıklandı! iPhone 17 Listeye Giremedi

AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını çok güçlü işlemciye sahip iPad Pro modelleri oluşturdu. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ilk beşe giremedi. Peki, listede hangi cihazlar yer aldı?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Kasım 2025)

iPad Pro 2025 (13 inç): 3 milyon 172 bin 155 puan iPad Pro 2025 (11 inç): 3 milyon 106 bin 573 puan iPad Pro 2024 (13 inç): 2 milyon 974 bin 196 puan iPad Pro 2024 (11 inç): 2 milyon 972 bin 164 puan iPad Air 2025 (13 inç): 2 milyon 429 bin 53 puan iPhone 17 Pro Max: 2 milyon 424 bin 82 puan iPhone 17 Pro: 2 milyon 374 bin 119 puan iPad Air 2025 (11 inç): 2 milyon 337 bin 293 puan iPad Pro 6 (12,9 inç): 2 milyon 315 bin 248 puan iPad Air 2024 (13 inç): 2 milyonm 236 bin 721 puan

İlk sırada iPad Pro 2025 (13 inç) yer alarak önemli bir başarı elde etti. Gücünü M5 işlemcisinden alan tablet 3 milyon 172 bin 155 puan puana ulaştı. 10.290 mAh batarya kapasitesine ve 40W hızlı şarj desteğine sahip olan tablette 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor.

M5 işlemcisine sahip olan iPad Pro 2025 (11 inç), 3 milyon 106 bin 573 puan ile ikinci sırada konumlandı. Bu tableti 2 milyon 974 bin 196 puan ile iPad Pro 2024 (13 inç) takip etti. Dördüncü sırada iPad Pro 2024 (11 inç) yer aldı. Bu tablet AnTuTu testinde 2 milyon 972 bin 164 puan puan aldı.

Gücünü M3 işlemcisinden alan iPad Air 2025 (13 inç) beşinci sırada konumlandı. 8 GB RAM'e sahip olan bu tablet, AnTuTu testinde 2 milyon 429 bin 53 puan aldı. iPhone 17 Pro Max ise altıncı sırada yer aldı. 12 GB RAM'e sahip olan bu akıllı telefon 2 milyon 424 bin 82 puana ulaştı.

Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan iPhone 17 Pro yedinci sırada bulunuyor. 12 GB RAM'e sahip olan iPhone 17 Pro, AnTuTu testinde 2 milyon 374 bin 119 puan aldı. Bu telefonu iPad Air 2025 (11 inç) takip etti. Tablet 2 milyon 337 bin 293 puana ulaştı. Listede ayrıca iPad Pro 6 (12,9 inç) ve iPad Air 2024 (13 inç) de bulunuyor.