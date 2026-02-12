Tanıtım Öncesi Kritik Sızıntı: Galaxy S26 Serisi Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung'un yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için geri sayım başladı. Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra olmak üzere üç modelden oluşacak seri şubat ayının dördüncü haftasında tanıtılacak. Bunun için önümüzde çok bir zaman kalmamışken yeni sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Hatta zaman azaldıkça iddiaların sayısı daha da artıyor. Son olarak Samsung Galaxy S26 serisinin tasarımı ortaya çıktı.

Samsung Galaxy S26 Serisi Tasarımı Sızdırıldı

Mevzubahis akıllı telefonlara ait olduğu iddia edilen render görüntüleri ile birlikte serinin renk seçenekleri de gün yüzüne çıktı. Buna göre üç modelin siyah, mor, gökyüzü mavisi ve beyaz olmak üzere dört renkle piyasaya sürüleceğini görüyoruz. Serideki modellerin tasarımlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tasarımlara baktığımızda cihazların arka taraflarında kamera çıkıntısı olacağını görüyoruz. Sadece Galaxy S26 Ultra'da bulunan S Pen'in ise daha yuvarlak köşelere sahip olduğu göze çarpıyor. Bunlar dışında büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Yani Galaxy S25 serisine kıyasla ciddi bir değişiklik yok.

Bu görüntüler daha önce de ortaya çıkmıştı ancak bu kadar detaylısı ilk kez paylaşıldı. Akıllı telefon dünyasının gözü Samsung'da.

Samsung Galaxy S26 Serisi Tanıtım Tarihi

Samsung, yeni Galaxy S26 serisini 25 Şubat'ta ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenecek Unpacked etkinliğinde tanıtacak. Biz de akıllı telefonların özelliklerini ve fiyat listelerini sizinle paylaşacağız. Yeni mobil cihazların kaç paraya satılacağı ise belirsizliğini koruyor fakat bu konuyla ilgili çeşitli iddialar var.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Fiyatı

Söylentilere göre Galaxy S26 999 euro, Galaxy S26+ 1.269 euro ve Galaxy S26 Ultra ise 1.469 euro fiyat etiketine sahip olacak. Bunları Türk lirasına çevirdiğimizde sırasıyla 52 bin TL, 66 bin TL ve 76 bin TL'ye tekabül ediyor. Ancak bunlar satış fiyatı olmayacak. Zira eklenecek vergilerle birlikte çok daha yüksek etiketler göreceğiz. Samsung Galaxy S26 serisinin Türkiye fiyatı, 25 Şubat'ta netleşecek.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S26 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmıdan bizimle paylaşmayı unutmayın.