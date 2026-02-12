Samsung Galaxy S26 Modelleri Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Samsung'un Galaxy S26 modellerini tanıtmasına sadece sayılır günler kaldı. Şirket, 25 Şubat'ta düzenlenecek bir etkinlikte yeni telefonları ile karşımıza çıkacak. Samsung'un amiral gemisi telefonları her yıl olduğu gibi bu sene de pek çok sızıntıya konu oldu. Bu nedenle daha şimdiden teknik özelliklerinin büyük bir kısmını biliyoruz. Bilmediğimiz şey ise fiyatı. Neyse ki bu konu hakkında da bazı iddialar var. İşte Samsung Galaxy S26 modellerinin muhtemel Türkiye fiyatı!

Samsung Galaxy S26, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

İddialara göre Galaxy S26'nın Avrupa'daki başlangıç fiyatı 999 Euro (52 bin TL) olacak. Bu geçen seneye göre 100 Euro'luk bir artış anlamına geliyor. Sızıntılar doğruysa ABD pazarında ise fiyat değişmeyecek Galaxy S26, 799 dolar (35 bin TL) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Şirket, bu hamleyle ABD'de Apple'a karşı elini güçlendirecek. Türkiye'de ise bambaşka bir senaryo söz konusu. Samsung ülkemizde yerel fiyatlandırma yapması ile bilinen bir şirket. Ancak yüzde 104'ü bulan yerel vergilerden neredeyse kaçış yok.

Diyelim ki Samsung, Galaxy S26'yı 799 dolar fiyat ile Türkiye'ye getirdi. Bu meblağ, güncel kur ile telefonun vergisiz fiyatını 34.871 TL yapıyor. Daha sonra ise buna 418 TL Kültür Bakanlığı payı, 4.235 TL TRT bandrolü, 19.762 TL ÖTV ve 11.857 TL KDV ekleniyor. Tüm bunlar dahil edildiğinde ise toplam fiyat 71.144 TL'ye çıkıyor. Belirtmekte fayda var ki bu resmi bir fiyat değil. Sızıntılardan yola çıkarak bir hesapladık. Samsung yerel fiyatlandırma ile bunun da altına düşebilir.

Samsung Galaxy S26+, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Galaxy S26 Plus modelinin Avrupa fiyatının ise 1.269 Euro (66 bin TL) olması bekleniyor. ABD pazarında ise durum biraz daha iyimser görünüyor ve fiyatın 999 dolar (43 bin TL) seviyesinde kalması bekleniyor. Türkiye hesaplamalarına gelince işler yine içler acısı bir hal alıyor. Eğer Samsung, Galaxy S26 Plus'ı ABD fiyatı olan 999 dolar üzerinden getirirse vergisiz fiyat 43.600 TL civarında oluşuyor.

Bu rakama eklenen 523 TL Kültür Bakanlığı payı, 5.295 TL TRT bandrolü, 24.709 TL ÖTV ve 14.825 TL KDV ile birlikte toplam maliyet 88.952 TL'ye ulaşıyor. Ulaşan bu fiyat, ortalama maaşın neredeyse 5 katı seviyesinde ve birçok kullanıcı için hayal bile kurulamayacak bir rakam. Tabii burada da Samsung'un yerel fiyatlandırma stratejisi devreye girebilir ve rakam bir miktar aşağı çekilebilir ama vergi yükü değişmeyeceği için düşüş çok sınırlı kalacaktır.

Samsung Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de Kaç TL Olacak?

Serinin en üst segment modeli olan Galaxy S26 Ultra için Avrupa fiyatı 1.469 Euro (76 bin TL) olarak sızdırıldı. Dikkat çeken nokta ise bu amiral gemisi modelinin geçen seneye kıyasla sadece 20 Euro artış göstermesi. ABD tarafında ise şirketin fiyatı 1.299 dolar (57 bin TL) seviyesinde tutacağı öngörülüyor ve bu strateji ile iPhone 17 Pro Max karşısında rekabet gücünü sürdürmeyi hedefliyor. Peki Samsung Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de kaç TL olacak? ABD fiyatı temel alındığında S26 Ultra'nın vergisiz maliyeti 5.693 TL olarak hesaplanıyor.

Hesaplanan bu tutara devlet payları eklenmeye başlandığında tablo hızla değişiyor. Önce 680 TL Kültür Bakanlığı payı geliyor, ardından 6.885 TL'lik TRT bandrolü ekleniyor. Eklenen bu rakamların üstüne tam 32.129 TL gibi astronomik bir ÖTV bindirilirken son olarak 19.277 TL KDV de hesaba katılıyor. Katılan tüm bu vergiler sonucunda Galaxy S26 Ultra'nın Türkiye fiyatı 115.664 TL'ye kadar tırmanıyor.

Elbette Samsung'un yerel piyasa stratejileri ile bu tutar biraz aşağı çekilebilir ancak vergi oranları sabit kaldığı sürece 100 bin TL'nin altına inmesi neredeyse imkansız görünüyor. Resmi fiyatları ise 25 Şubat'taki tanıtımda öğreneceğiz.