Samsung'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 45W Hızlı Şarj ve Dahası

Samsung Galaxy A57 5G yeni sertifikalar almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda GCF sertifikası alan Samsung Galaxy A57 5G bu kez Bluetooth SIG sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon 12 GB RAM seçeneği ve y üksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak.

Samsung Galaxy A57 5G, Bluetooth SIG Sertifikası Aldı

Samsung Galaxy A57 5G, SM-A576B/DS model numarası ile birlikte Bluetooth SIG sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, Galaxy A57 5G'nin Bluetooth standartlarına uygun olduğunu ve Bluetooth özelliklerini kullanabileceğini gösteriyor. Söz konusu sertifika ayrıca telefonun yakında tanıtılacağı anlamına da geliyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 RAM: 12 GB'a kadar

12 GB'a kadar GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ön Kamera: 12 MP

12 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy A57 5G, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile gelmesi beklenen telefon ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Samsung Galaxy A56'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı tercih edilmişti.

Galaxy A57 5G'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Ön yüzeyde 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak telefonda Xclupse 550 GPU ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy A56'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Samsung'un çevrim içi mağazasında 27 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Samsung Galaxy A57 5G'nin ise 30 bin TL civarı bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un bütçe dostu yeni akıllı telefon modeli Galaxy A57 5G'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefonun Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Orta segmentte konumlanan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.