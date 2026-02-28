Samsung'dan Şaşırtan Açıklama! Aslında Galaxy S25 Ultra İçin Planlanmış

Samsung'un yakın zamanda piyasaya sürdüğü Galaxy S26 Ultra'daki Hayalet Ekran özelliğini mutlaka görmüşsünüzdür. Yalnızca yeni amiral gemisinde yer alan bu özellik, çığır açan bir yenilik olarak karşılandı. Bugün ise söz konusu özellikle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Görünüşe göre aslında Samsung'un planları farklıymış. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra'daki Hayalet Ekran Özelliği, Selefi İçin Planlanmıştı

Samsung’un Mobil Deneyim bölümünden sorumlu yöneticisi Won-Joon Choi, Hayalet Ekran özelliğinin ilk başta Galaxy S25 Ultra ile sunulmasının planlandığını açıkladı. Choi’ye göre ekran içeriğinin yalnızca karşıdan bakıldığında görünmesini sağlayan bu özellik birkaç yıl önce bir Samsung çalışanı tarafından ortaya atıldı.

Ardından şirket içinde tartışılmaya başlanan yenilik, büyük beğeni topladı ve kullanıcıların da hoşuna gideceği düşünüldü. Sonuç olarak bu fikrin hayata geçirilmesine karar verildi. Akabinde firmanın ekran üretiminden sorumlu Samsung Display ekipleri, özellik için çalışmalara başladı. Ancak Samsung, geliştirme sürecinde çeşitli teknik sorunlarla karşılaştı ve özellik, maalesef ki Galaxy S25 Ultra’nın tanıtımına yetişmedi.

Yönetici, aslında yeniliğin Galaxy S25 Ultra tanıtımı öncesinde neredeyse hazır olduğunu ancak son sorunların çözülmesi için bir yıla daha ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bu nedenle Hayalet Ekran özelliği, ne yazık ki Galaxy S26 Ultra'ya kaldı.

Editörün Yorumu

Samsung’un Hayalet Ekran özelliğini Galaxy S25 Ultra’ya yetiştirememiş olması söz konusu modeli kullananlar açısından olumsuz bir durum. Ben de geçen yıl çıkan bu telefonu kullanıyorum ve açıkçası bu özelliğin cihazımda yer almasını isterdim. Ancak yalnızca bu yenilik için Galaxy S26 Ultra’ya geçmeyi de düşünmüyorum.

Öte yandan içimde küçük bir şüphe var. Şirket yöneticisi az önce anlattığımız gibi özelliğin teknik sorunlar sebebiyle yetişmediğini söylese de Samsung’un tüm yenilikleri Galaxy S25 Ultra'ya koymak yerine kullanıcıları bir sonraki amiral gemisine yönlendirmek amacıyla bu özelliği bilerek Galaxy S26 Ultra’ya bırakmış olabileceğini düşünmüyorum değilim. Tabii bunun ne kadar doğru olduğu tartışılır. Sadece bir düşünce.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.