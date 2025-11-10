Herkes İnceltti, Samsung Kalınlaştırıyor: Yeni Modellerde Dev Değişim!

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi serisi Galaxy S26 hakkında çıkan ilk iddialar yeni telefonların geçmiş nesillere göre çok daha ince bir tasarımla geleceği yönündeydi. Hatta serinin temel modeli olan S26'nın 6.96 mm gibi rekor bir inceliğe sahip olacağı söyleniyordu.

Ancak gelen son bilgiler bu durumun tam tersini işaret ediyor. İddialara göre yeni serinin bazı üyeleri seleflerine göre daha kalın bir yapıda tasarlanacak. Bu değişikliğin arkasında ise sürpriz bir özellik yatıyor. İşte detaylar!

Galaxy S26 ve S26 Plus Qi2 Mıknatısları Nedeniyle Daha Kalın Olacak

Güvenilir kaynaklardan gelen son bilgilere göre Samsung, yaklaşan Galaxy S26 modelinin testleri için üçüncü bir prototipe geçiş yaptı. Bu yeni prototipin kalınlığı, 6.96 mm'lik önceki versiyondan farklı olarak 7.24 mm olarak ölçüldü. Bu değer cihazın selefi Samsung Galaxy S25'in 7.2 mm'lik gövdesinden daha kalın olacağı anlamına geliyor.

Bununla beraber bir dönem rafa kaldırıldığı iddia edilen Galaxy S26 Plus modelinin de boyutları ortaya çıktı. Sızdırılan görüntüler yeni telefonun 158.4 x 75.7 x 7.35 mm ölçülerinde olduğunu gösteriyor. Bu kalınlık,- da 7.3 mm inceliğindeki S25 Plus'un üzerine çıkıyor.

Peki bu kalınlaşmanın nedeni ne? Kısa bir süre önce yayınlana raporlar Samsung'un yeni serisi için ilk olarak Google Pixel 10'da kullanılan Qi2 mıknatıs desteğini test ettiğini gözler önüne seriyor. Manyetik kablosuz şarj standardı olarak kullanılan teknoloji, alternatiflerine göre daha güçlü olsa da telefonların gövdesini bir miktar kalınlaştırıyor.

Galaxy S26 Ultra'da Durum Ne?

Serinin en üst düzey modeli olan Galaxy S26 Ultra'nın durumu henüz belirsizliğini koruyor. Şimdiye kadar cihaz için 7.9 mm gibi nispeten ince bir tasarım bekleniyordu. Ancak, daha büyük pil ve kamera donanımları göz önüne alındığında S26 Ultra'nın da kalınlık artışından nasibini alması kimseyi şaşırtmayacaktır.

Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Bugüne kadar Samsung'un serideki model değişiklikleri nedeniyle Galaxy S26 cihazlarını erteleyeceği söyleniyordu. Ancak geldiğimiz noktada şirketin yeni serisini her yıl olduğu gibi ocak ayının sonunda tanıtacağı bildiriliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.