Samsung'dan Galaxy S26 Serisinin Fiyatını Merak Edenlere Hem İyi Hem Kötü Haber

Galaxy S26 serisinin fiyatıyla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Samsung, sürekli artan üretim maliyetlere rağmen Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra'dan oluşan serinin fiyatını artırmama kararı aldı. Söz konusu modeller geçtiğimiz yılki fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Ancak her modelde durum böyle değil.

Samsung Galaxy S26 Serisinin Fiyatı Sabit Kalabilir

Galaxy S26 serisinin fiyatı uzun zamandır gündemde. Bunun nedeni ise tedarik zincirindeki problemlerin masrafları artırması. Öyle ki kısa bir süre önce Samsung yöneticilerinin bile fiyatı bilmedikleri ve belirlemekte zorlandıkları iddiaları gündeme gelmişti.

Neyse ki tüm bu kötü haberlere rağmen son ortaya çıkan bilgiler biraz da olsa içimize su serpti. Buna göre Samsung, artan üretim maliyetlerine rağmen Apple ile olan rekabette geride kalmak istemiyor. Bu nedenle Galaxy S26'ların fiyatı değişmeyecek.

Buna göre Samsung Galaxy S26'nın başlangıç fiyatı 799 dolar, Galaxy S26+'ın başlangıç fiyatı 999 dolar ve Galaxy S26 Ultra'nın başlangıç fiyatı 1.299 dolar olacak. Amirel gemisi akıllı telefon modelleri üreticilerin en çok kar payı bulunan telefonlarıdır.

Bu nedenle Samsung'un kendi kar oranından taviz vererek fiyatları düşük tutması gayet de mümkün. Ancak Türkiye'de durum biraz daha farklı.

Türkiye'de Zam Kaçınılmaz

Bildiğiniz üzere ülkemizde akıllı telefon modellerinden oldukça yüksek oranda vergi alınıyor. Bu nedenle Samsung gibi üreticiler telefonun fiyatına ne kadar değer biçerse satış fiyatı aşağı yukarı iki katı oluyor.

İşte tam da bu nedenle bazı üreticiler zamana zaman yerel fiyatlandırma politikaları uyguluyor. Örneğin Galaxy S25 Ultra şu an 77 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefondaki vergileri çıkardığımız zaman ise vergisiz satış fiyatı 38 bin TL.

Bu telefonun vergisiz satış fiyatının Türkiye'de daha ucuz olduğu ve Samsung'un yerel fiyatlandırma yaptığı anlamına geliyor. Ancak maliyetler daha da yükselirse Samsung bunu yapamaz.

Böyle bir senaryoda 1299 dolar olan Galaxy S26 Ultra, Türkiye'de 114 bin TL'yi bulan bir fiyat etiketiyle satışa çıkabilir. Ne yazık ki bu durum sadece S26 modellerine özgü değil. Yakın gelecekte tanıtılan pek çok modelde hem yurt dışı hem de Türkiye fiyatlarının artması bekleniyor.