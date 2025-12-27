Samsung'un Galaxy S26 Serisi Fiyatıyla Cep Yakacak

Samsung Galaxy S26'lar fiyatı ile cep yakacak. İddialar, Samsung'un artan maliyetler yüzünden Galaxy S26 serisinin fiyatını belirlemekte zorlandığını ve şirketin zararına satıl yapmak istemediği için fiyatları yukarı çekeceğini gösteriyor. İşte detaylar!

Samsung, Galaxy S26 Serisi için Fiyat Belirlemekte Zorlanıyor

Samsung, merakla beklenen Galaxy S26 serisini Şubat 2026'da tantıacak. Ancak telefonun fiyatının ne olacağı hala belirsiz. Bunun nedeni son birkaç aydır hızla artan malliyetler. Bildiğiniz üzere yapay zeka teknolojilerindeki hızlı yükseliş tedarik zincirinde dengeleri değiştirdi.

Bu da başta RAM olmak üzere her şeyin fiyatının artmasına neden oldu. Öyle ki Samsung, kendisi bir bellek üreticisi olmasına rağmen tedarikte ve maliyetleri aşağı çekmekte zorlanıyor. Üstelik halihazırda artan fiyatların 2026'da yüzde 30 ila 40 oranda daha artması bekleniyor.

Üstelik RAM tek sorun değil. Qualcomm'dan alınan Snapdragone 8 Elite Gen 5 işlemcilerin de fiyatlarının normale göre yüksek olduğu gelen bilgiler arasında. Şirket ayrıca ekran fiyatlarında da sorun yaşıyor. Hatta tam da bu nedenle Çinli üretici BOE'den OLED ekran tedarik edilmesi gündemde.

Tüm bu negatif gelişmeşer ve devam eden belirsizlikler, Samsung'un Galaxy S26 modellerinin fiyatını belirlemesini zorlaştırıyor. Şirket, her yıl milyonlarca adet sattığı telefondaki kar oranını kaybetmek istemiyorsa Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinden oluşan serinin normalden pahalı olması gerekecek.

Türkiye'deki kullanıcılar için ise zam yeni bir şey değil. Ülkemizdeki akıllı telefon fiyatları son birkaç yıldır hızla artıyor. Ancak TL'deki değer kaybı ve yükselen dolar kuru kaynaklı olan bu durum sadece bize özel.

Yurt dışında pahalı kabul edilen akıllı telefonlar bile oldukça erişilebilir fiyatlara satılıyor ve fiyatlar yıl içerisinde artmak yerine düşüyor. Türkiye'deki insanların ne zaman böyle imkanlardan yararlanabileceği ise belirsizliğini koruyor.