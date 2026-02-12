120Hz Ekrana Sahip Telefonun Fiyatı Ortaya Çıktı! 12 GB RAM'i Var

vivo V70 serisi merakla beklenirken heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo V70'in fiyatı ortaya çıktı. Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunacak. Telfeon ayrıca 12 GB RAM seçeneği ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğye de sahip olacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 45 bin 999 rupi (22 bin 151 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 rupi (24 bin 78 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı telefon kırmızı ve limon sarısı olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

vivo V60'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 39 bin 999 TL'ye satılıyor. Buna göre serinin yeni akıllı telefon modeli V70 45 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Son fiyat, resmî lansman ile birlikte belli olacak.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8s Gen 3

Snapdragon 8s Gen 3 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ana Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

vivo V70'de Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan vivo V60'ta da aynı işlemci tercih edilmişti.

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefon 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. V70 ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

vivo V70 Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo V70, 19 Şubat 2026 tarihinde tanıtılacak.Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. V70'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında ise ses ve güç butonları bulunacak