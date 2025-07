Samsung Galaxy S26 ve S26+ Üretilmeyecek: İşte Yeni Modeller

Samsung'un 2026 yılında piyasaya sürmesi beklenen Galaxy S26 serisinde köklü ve stratejik değişikliklere gidebileceği ortaya çıktı. Teknoloji devi, geleneksel model yapısını terk ederek Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modelleri yerine sadece Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Samsung Galaxy S26 ve Galaxy S26+ Tanıtılmayabilir

AndroidAuthority tarafından yayınlanan son rapora göre, Samsung'un bir sonraki amiral gemisi serisinde radikal bir değişikliğe imza atması bekleniyor. Güney Koreli teknoloji devi, uzun zamandır sürdürdüğü standart model politikasından vazgeçerek, tamamen yeni bir isimlendirme stratejisi benimseyebilir.

One UI 8 üzerinde yapılan incelemeler, Samsung'un 2026 amiral gemisi kadrosu için temel modelleri planlamadığını gösteriyor. Geçmiş yıllarda Galaxy S serisi için kullanılan kod isimleri, her zaman standart, Plus ve Ultra modellerine karşılık geliyordu. Ancak bu sefer durum farklı görünüyor.

Samsung'un dahili kodlamalarında M1 olarak adlandırılan cihaz Galaxy S26 Pro'ya, M2 kod adlı cihaz Galaxy S26 Edge'e ve M3 kod adlı cihaz ise Galaxy S26 Ultra'ya karşılık geliyor. Bu durum standart Galaxy S26 ve Galaxy S26+ modellerinin üretilmeyeceğinin en güçlü kanıtı olarak değerlendiriliyor. Buna göre Samsung Galaxy S26 Edge, Galaxy S26 modelinin yerini alacak.

Yeni Strateji Arkasındaki Sebepler Neler?

Samsung'un bu değişikliği yapmasının iki ana nedeni olabilir. Birincisi, standart modelleri daha premium hale getirerek tüm seriyi üst segment pazara kaydırmak istemesi. Bu Apple'ın iPhone Pro stratejisine benzer bir hamle.

İkincisi, "Pro" ismiyle tüketicilerde daha güçlü bir teknoloji algısı yaratma hedefi. Bu basit ama etkili bir markalama değişikliği olabilir. Galaxy S26 Ultra ise değişmeyecek. Serinin en gelişmiş modeli olarak en iyi kamera ve özellikleri sunmaya devam edecek.

Samsung Galaxy S26 Serisi Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Samsung genellikle Galaxy S serisi telefonlarını yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Bu geleneğin devam etmesi durumunda, Galaxy S26 serisi 2026 yılının Ocak veya Şubat ayında tanıtılabilir. Ancak model yapısındaki bu köklü değişiklik lansman tarihini etkileyebilir.

Fiyatlandırma konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak Pro ve Edge isimlendirmelerinin kullanılması, bu modellerin standart S serisi telefonlardan daha yüksek fiyatlarla satılabileceğini düşündürüyor. Samsung'un premium segment stratejisi, fiyatlara doğrudan yansıyacak gibi görünüyor. Fikir sahibi olmanız açısından Galaxy S25 Edge ülkemizde 71 bin 500 TL'den satılıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy S26 ve S26+ modelleri kesinlikle üretilmeyecek mi? Henüz kesin bir bilgi yok. One UI 8'in dahili sürümünde sadece Pro, Edge ve Ultra modellere ait kodlar bulunuyor. Ancak Samsung'un son ana kadar strateji değişikliğine gidebileceği unutulmamalı.

Galaxy S26 Edge modeli S26+ ile aynı mı olacak? Hayır, Galaxy S26 Edge tamamen yeni bir model olacak. Benzer ekran boyutuna sahip olsa da, çok daha ince tasarımı ve büyük bataryasıyla farklılaşacak.

Yeni model stratejisi fiyatları nasıl etkileyecek? Pro ve Edge isimlendirmeleri genellikle daha yüksek fiyat anlamına geliyor. Samsung'un premium segmente odaklanması, fiyatların artmasına neden olabilir.

Galaxy S26 Ultra modeli değişecek mi? Hayır, Ultra model serideki yerini koruyacak. En üst düzey özellikler ve kamera sistemiyle amiral gemisi konumunu sürdürecek.

Bu değişiklik ne zaman resmi olarak açıklanacak? Samsung muhtemelen 2025 yılının sonlarına doğru veya 2026 başında resmi açıklama yapacak. Galaxy S26 serisi tanıtımına kadar kesin bilgi alamayabiliriz.