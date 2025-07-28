Bu Testi Geçemezseniz Şifreleriniz Tehlikede Olabilir
Şifre kullanma alışkanlıklarınıza göre ne kadar güvendesiniz? Bu ankette kullandığınız şifrelere göre siber güvenlik puanınızı ölçüp risk oranınızı söylüyoruz.
Günümüzde bir şifre kullanarak giriş yapmanız gereken ürün ve hizmet sayısı hiç olmadığı kadar fazla. Bankacılık uygulamaları, sosyal medya platformları, iş/okul hesapları ve tüm bunlara ulaşmak için kullandığınız telefonunuz ile bilgisayarınız. Şifre girmeniz gereken yer sayısı o kadar çok ki hepsini tek tek akılda tutmak bile başlı başına bir mücadele.
İşte tam da bu nedenle insanlar zaman zaman güvenlik konusunu biraz hafife alabiliyor. Pek çoğumuz aynı şfireyi birden fazla yerde kullanıyor ve bunun yarattığı güvenlik risklerini görmezden geliyoruz. Üstelilk bu yaptığımız tek hata değil. Peki ne kadar tehlikedesiniz? Bu ankette şifre kullanım alışkanlıklarınıza göre siber güvenlik puanınız öğreneceksiniz.
Ediitörün notu: Tamamen eğlenceli ve bilgilendirici amaçla yapılan bu ankette hiçbir bilgi saklanmamaktadır. Verdiğiniz halihazırdaki zararsız cevaplar sayfa yenilendiği an tamamen silinmektedir.
🔐 Şifre Alışkanlıklarınıza Göre Siber Güvenlik Puanınız Kaç?
Sosyal Medya Bağımlısı Mısınız? Hemen Test Edin!
Sosyal medya bağılılığınızın ne seviyede olduğunu görmek istiyorsanız aşağıda yer alan anket sorularını çözerek cevaba ullaşabailirsiniz.
Peki sizin notunuz kaç? Anket sonucunda aldığınız puanları aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca farklı anketler için bize fikir önerisinde de bulunabilirsiniz.