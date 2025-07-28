Bu Testi Geçemezseniz Şifreleriniz Tehlikede Olabilir

Günümüzde bir şifre kullanarak giriş yapmanız gereken ürün ve hizmet sayısı hiç olmadığı kadar fazla. Bankacılık uygulamaları, sosyal medya platformları, iş/okul hesapları ve tüm bunlara ulaşmak için kullandığınız telefonunuz ile bilgisayarınız. Şifre girmeniz gereken yer sayısı o kadar çok ki hepsini tek tek akılda tutmak bile başlı başına bir mücadele.

İşte tam da bu nedenle insanlar zaman zaman güvenlik konusunu biraz hafife alabiliyor. Pek çoğumuz aynı şfireyi birden fazla yerde kullanıyor ve bunun yarattığı güvenlik risklerini görmezden geliyoruz. Üstelilk bu yaptığımız tek hata değil. Peki ne kadar tehlikedesiniz? Bu ankette şifre kullanım alışkanlıklarınıza göre siber güvenlik puanınız öğreneceksiniz.

Ediitörün notu: Tamamen eğlenceli ve bilgilendirici amaçla yapılan bu ankette hiçbir bilgi saklanmamaktadır. Verdiğiniz halihazırdaki zararsız cevaplar sayfa yenilendiği an tamamen silinmektedir.

🔐 Şifre Alışkanlıklarınıza Göre Siber Güvenlik Puanınız Kaç? Şifreleriniz genellikle kaç karakterden oluşuyor? 6-8 karakter 9-12 karakter 13-16 karakter 16+ karakter Şifrelerinizde hangi karakter türlerini kullanıyorsunuz? Sadece küçük harfler Harfler ve rakamlar Harfler, rakamlar ve özel karakterler Karmaşık kombinasyonlar (büyük/küçük harf, rakam, özel karakter) Farklı hesaplarınız için kaç farklı şifre kullanıyorsunuz? Hep aynı şifre 2-3 farklı şifre Her önemli hesap için farklı Her hesap için benzersiz şifre Şifrelerinizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz? Hiç değiştirmem Yılda bir 6 ayda bir 3 ayda bir veya daha sık İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA) kullanıyor musunuz? Hiç kullanmam Sadece önemli hesaplarda Çoğu hesapta Mümkün olan her yerde Şifre yöneticisi kullanıyor musunuz? Hayır, aklımda tutarım Tarayıcıda kayıt ederim Bazen şifre yöneticisi kullanırım Her zaman güvenli şifre yöneticisi Şifrelerinizi başkalarıyla paylaşıyor musunuz? Sık sık paylaşırım Bazen yakın arkadaşlarımla Sadece aile üyeleriyle gerektiğinde Asla paylaşmam Sonuç Tekrar

Peki sizin notunuz kaç? Anket sonucunda aldığınız puanları aşağıda yer alan yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca farklı anketler için bize fikir önerisinde de bulunabilirsiniz.