Snapdragon 8 Elite Gen 5'li Galaxy S26 Serisinin Ne Zaman Tantılacağı Ortaya Çıktı

Samsung'un merakla beklenen amiral gemisi modellerini tanıtmasına sayılı günler kaldı. Galaxy S26 serisi için uzun süredir özenle çalışan şirket, hem yazılım hem de donanım tarafında sürpriz gelişmelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki Samsung, Galaxy S26 serisi ne zaman tanıtılacak?

Galaxy S modellerinin tanıtımını genellikle yılın ilk ayında yapan Samsung, bu sene de geleneği bozmayacak. Geçmişte de benzer sızıntılarla gündeme gelen Evan Blass'a göre şirket, biraz gecikmeli de olsa Galaxy S26 serisini şubat ayında tanıtacak.

Samsung, Galaxy S26 Serisini 25 Şubat'ta Tanıtacak

Samsung'un Galaxy S26 serisinin 25 Şubat 2026'da tanıtacağı iddia edildi. Bu da şirketin planlarında bir gecikme yaşandığını gösteriyor. Bildiğiniz üzere Galaxy S25 serisi 22 Ocak 2025'te, Galaxy S24 serisi ise 17 Ocak 2024'te tanıtılmıştı.

Samsung henüz merakla beklenen Unpacked etkinliği için bir duyuru yapmadı. Ancak şirket ile ilgili sızıntıların çoğu zaman doğru olduğunu ve Evan Blass'ın güvenilir bir kaynak olduğunu göz önünde bulunduracak olursak iddiaların muhtemelen doğru olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Samsung, Galaxy S moellerinin duyurusunu genellikle ocak ayında yapıyor. Bu nedenle lansmanın şubat ayının son günlerine kaydırılması oldukça ilginç. Bunun arkasındaki neden ise muhtemelen şirketin değişen planlarıyla ilgili.

Bildiğiniz üzere Samsung, 2025 yılında galaxy S25 Edge adında ince bir telefon tanıttı. Bu modelle ilgili beklentileri oldukça büyük olan Samsung, Galaxy S serisinde de ciddi bir değişiklik yapmayı planlıyordu. Buna göre + (Plus) modeli S26 ile kaldırılacak ve yerini Edge alacaktı.

Ancak Samsung'un planları tutmadı ve Galaxy S25 Edge'in ticari başarısızlığı +'ın geri dönmesine yol açtı. Muhtemelen bu süreç lansman tarihinin gecikmesinin arkasındaki ana neden. Bu doğrultuda Galaxy S26 serisi üç modelden oluşacak.

Bunlar; Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra. Söz konusu modeller gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 ya da Exynos 2600'den alacak. Bu durum satış bölgesine göre değişecek. Donanım tarafında ciddi değişimler ise olmayacak. Seri sadece küçük iyileştirmeler ile karşımıza çıkacak.