Daha Ne Kadar Büyüyebilir? Galaxy S26 Ultra’nın Boyutları Sızdırıldı!

Akıllı telefon dünyası sadece 4 gün sonra (9 Eylül 2025) tanıtılacak olan iPhone 17 serisine odaklanmış olsa da, rakipleri hakkında çok daha fazla detay ortaya çıkmaya başladı. Galaxy S26 serisine ait olduğu iddia edilen maketler dün sızdırıldı ve iPhone 17 Pro’yu andıran tasarımı gözler önüne serdi.

Sızdırılan tasarımlar Samsung’un 2026 amiral gemisi serisinin MagSafe benzeri manyetik kablosuz şarj desteğine kavuşacağını da doğruladı. Akıllı telefonlar konusundaki sızıntıları ile tanınan Universe Ice, Galaxy S26 Ultra boyutlarını sızdırarak bu bilgilere bir yenisini daha ekledi.

Samsung Galaxy S26 Ultra Boyutları Sızdırıldı

Temmuz ortasında ortaya çıkan bir bilgi, Galaxy S26 Ultra’nın S25 Ultra’dan daha büyük bir ekrana sahip olabileceğini öne sürüyordu. Samsung’un, 6,89 inçlik daha büyük paneli çerçeveleri incelterek yerleştireceği düşünülüyordu. Ancak sızdırılan boyutlara göre bu doğru olmayabilir.

Paylaşılan ölçülere göre Galaxy S26 Ultra, 163,4 mm uzunluğa ve 77,9 mm genişliğe sahip olacak. Bu, S25 Ultra’dan 0,6 mm daha uzun ve 0,3 mm daha geniş anlamına geliyor. Zaten büyük bir telefon olan S25 Ultra’ya kıyasla bu küçük artış bile ergonomiyi etkileyebilir ve tek elle kullanımı neredeyse imkânsız hale getirebilir.

Samsung’un bunu aşmak için S26 Ultra’nın kenarlarını daha yuvarlak hale getireceği söyleniyor; tıpkı 2021’deki Galaxy S21 Ultra’da olduğu gibi. Bu küçük tasarım değişikliği, cihazın ergonomisini iyileştirerek elde tutmayı ve cebinize sığdırmayı kolaylaştırabilir.

Yuvarlatılmış köşeler, Samsung’un 2026 amiral gemisinde yapacağı tek büyük değişiklik olmayacak. Şirketin ayrıca üç lens barındıracak kamera adası tasarımını geri getirmesi bekleniyor. Bu değişim, daha büyük kamera sensörlerine yer açmak için gerekli olan iç hacmi sağlayacak.

Samsung’un S26 Ultra’yı 8,2 mm kalınlığa sahip S25 Ultra’dan daha ince; 8 mm’den daha az kalınlıkta tasarlamak istediğine dair birçok rapor ortaya çıkmıştı. Daha ince ve daha yuvarlak bir tasarım kulağa hoş gelse de bunun önemli bir dezavantajı olacağı söyleniyor: Samsung, son birkaç amiral gemisinde olduğu gibi 5.000 mAh bataryayı bir yıl daha kullanmaya devam edecek.

Bunu telafi etmek için telefonun daha hızlı 60W kablolu şarj desteği sunabileceği iddia ediliyor. Ancak telefonu çok yoğun bir şekilde kullananlar için bu dezavantaj olmaya devam edecek.