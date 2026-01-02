POCO'nun Yeni Ucuz Telefonu Yıllarca Güncelleme Alacak

POCO'nun uygun fiyaltı Android telefonu M8 5G'nin ne kadar süre boyunca güncelleme alacağı belli oldu. Yapılan duyuruya göre akıllı telefon uzun yıllar boyunca yazılım açısından güncel kalacak. M8 5G ayrıca yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

POCO M8 5G Kaç Yıl Güncelleme Alacak?

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelmesi beklenen POCO M8 5G, dört yıl boyunca büyük Android güncellemesi alacak. Bu, bütçe dostu akıllı telefonun yıllar en güncel yazılıma sahip olacağı anlamına geliyor. POCO'nun yeni akıllı telefonu için ayrıca altı yıl boyunca güvenlik güncellemesi yayınlanacak.

POCO M8 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Çözünürlüğü: FHD+

Batarya: 5.520 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP

Depolama: 256 GB

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

RAM: 8 GB

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre POCO M8 5G'de Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de ise Dimensity 6300 işlemcisi mevcut.

POCO M8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 5G için 9.999 rupi (4.770 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8 5G'nin ise 12 bin rupi (5.725 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

POCO M8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun uygun fiyatlı Android telefonu M8 5G, 8 Ocak 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Hindistan'da satışa sunulacak akıllı telefonun diğer ülkelere ne zaman geleceği ise henüz bilinmiyor. POCO M7, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.