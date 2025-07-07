Samsung'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Ocak ayında tanıtılan Samsung Galaxy S25 serisinin ardından yeni telefonlar merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile bilrikte Samsuıng Galaxy S26 Ultra'nın kamera özellikleri ortaya çıktı.

Samsuıng Galaxy S26 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre Galaxy S26 Ultra'nın arka tarafınad 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak.

Periskop telefoto kameranın 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip olacağı öne sürüldü. Telefonun ikinci telefoto kamerasının 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağına yönelik bir söylenti de bulunuyor.

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. RAM tarafında 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı seçenek olacak.

12 GB RAM'e sahip telefon gücünü sekiz çekirdekli Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Galaxy S25'te iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Samsuıng Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisinin 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.