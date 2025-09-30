200 MP Kameralı Galaxy S26 Ultra'nın Neredeyse Tüm Özellikleri Sızdı!

Samsung, Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra üzerinde çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Güney Koreli teknoloji devi, yeni model hakkında bugüne kadar birçok iddiaya konu oldu. Son gelen sızıntılar ileyse Galaxy S26 Ultra özellikleri artık netleşmeye başladı. İşte telefonla ilgili tüm detaylar…

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Önümüzdeki yılın başında küresel olarak tanıtılması beklenen Galaxy S26 Ultra, güvenilir kaynaklara göre 6,9 inçlik Dynamic AMOLED ekranla gelecek. Bu panel, selefine göre daha parlak ve enerji verimliliği yüksek olacak. Ayrıca model, bazı bölgelerde Exynos 2600, çoğu ülkede ise Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyle desteklenecek.

Cihaz, Android 16 tabanlı One UI 8.5 ile çalışacak ve yedi yıl boyunca yazılım güncellemeleri alacak. 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleri sunacak olan telefon, arka tarafta 200 MP ana kameraya ek olarak 50 MP 5x telefoto ve 50 MP ultra geniş açı kameralarla dikkat çekecek.

Samsung Galaxy S26 Ultra batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olacak. Bu batarya 60W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarjla beslenecek. Cihazın teknik özellikleri hakkında şimdilik bu bilgiler var. Tanıtım için zaman azaldıkça yeni bilgiler gelmeye devam edecektir.

Beklenen Galaxy S26 Ultra özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,9 inç Dynamic AMOLED

6,9 inç Dynamic AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (çoğu bölgede) / Exynos 2600 (bazı bölgelerde)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (çoğu bölgede) / Exynos 2600 (bazı bölgelerde) Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Android 16 tabanlı One UI 8.5 RAM: 16 GB'a kadar

16 GB'a kadar Depolama: 1 TB’a kadar

1 TB’a kadar Arka Kamera: 200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens

200 MP ana kamera, 50 MP 5x telefoto lens, 50 MP ultra geniş açı lens Batarya: 5.000 mAh, 60W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz hızlı şarj

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.