Samsung'dan Galaxy S26 İle Kritik Değişiklik!

Son yıllarda akıllı telefon üreticileri, kullanıcıları etkilemek ve satışlarını artırmak için sürekli yenilik peşinde koşuyor. Bu yeniliklerden biri de telefon gövdelerinde kullanılan malzemeler. Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisi ile titanyum alaşım tercih ederek dikkat çekmişti. Bunu takiben Samsung da benzer bir adım atmıştı.

Ancak Apple, iPhone 17 serisinde titanyumdan vazgeçerek tekrar alüminyuma dönmek zorunda kaldı. Bunun arkasındaki en büyük neden ise artan üretim maliyetleri olarak belirtiliyor. Şimdi gelen bilgilere göre Samsung da benzer bir yol izleyecek gibi görünüyor. İşte ayrıntılar...

Samsung, Galaxy S26 Ultra İle Titanyumdan Vazgeçiyor

Apple, iPhone 17 serisinde titanyumdan vazgeçti çünkü Trump dönemiyle birlikte maliyetler ciddi şekilde artmıştı. Bu yıl ise alüminyum tercih edildi. Zira hem üretimi daha ucuz hem de cihazın ısısını daha iyi dağıtıyor. Ancak alüminyumun da boyanın soyulması gibi bazı sorunları beraberinde getirdiği görülüyor.

Samsung ise Galaxy S23 ve S24 modellerine kadar titanyum kullandı ancak gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra’da tekrar alüminyuma dönebilir. Güney Koreli şirketin gerekçesi ise Apple’dan biraz farklı. ABD'li firma, artan titanyum maliyetleri nedeniyle malzemeden vazgeçmişti.

Samsung, cihazlara yerleştirilecek işlemcilerin fiyatlarının yükselmesiyle maliyetlerin artmasından endişe ediyor. Hem bu ek maliyeti kullanıcıya yansıtmamak hem de daha güçsüz yonga seti kullanmamak için titanyum yerine alüminyum kullanmayı planlıyor.

Alüminyum Dezavantajları Neler?

Alüminyumun titanyuma göre bazı dezavantajları da var. Örneğin cihaz biraz daha ağırlaşabilir ve düşmelere karşı titanyum kadar dayanıklı olmayabilir. Samsung'un bu sorunlara karşı nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Galaxy S26 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.