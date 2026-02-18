Galaxy S26 Ultra Bekleyenlere Kötü Haber: Neredeyse Aynı Kalacak! Tek Bir Özellik Dışında

Samsung'un en yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için geri sayım resmen başladı. Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerinden oluşacak aile, büyük bir merakla bekleniyor. Tabii bu sırada yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce ortaya atılan iddia ise serinin tepe modeli Samsung Galaxy S26 Ultra ile ilgili. Peki mobil cihazın ön kamerasında bir yükseltme görecek miyiz? İşte son söylentiyle ilgili ayrıntılar...

Samsung Galaxy S26 Ultra Ön Kamerası Neredeyse Hiç Değişmeyecek

Dünya genelinde yaşanan bellek krizi nedeniyle birçok marka ne yazık ki tedarik sorunu yaşıyor. Bu şimdiye kadar teknoloji ile alakalı pek çok pazarda fiyat artışlarına sebep oldu ve olmaya da devam ediyor. Üreticiler ise bu zammı tüketicilere yansıtmamak için ya kârının azalmasına göz yumuyor ya da yeni ürünlerinde eski donanımlar kullanmaya devam ediyor. Görünen o ki Güney Koreli firma da ikinci seçeneği seçti.

Daha önceki sızıntılara göre Samsung'un Galaxy S26 Ultra'da selefine kıyasla ciddi bir yükseltme yapmayacağı zaten biliniyordu. Yeni bir iddiaya göreyse ön kamerada yalnızca küçük bir değişiklik yapılacak. Samsung ile ilgili güvenilir kaynaklardan Ice Universe tarafından paylaşılan bilgilere göre modelde 12 MP çözünürlüğünde, 1/3.2 inç sensör boyutuna ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera yer alacak.

Bu ön kameranın görüş açısıysa 85 derece olacak. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Galaxy S25 Ultra'da bu değer 80 dereceydi. Kağıt üzerinde küçük bir artış gibi görünse de daha geniş bir kadraj sağlayacak. Böylelikle selfie çekerken kareye daha fazla kişiyi sığdırmak mümkün olacak. Ayrıca video çekimlerinde de akıcı bir deneyim sunacak.

Arka Kameralar da Büyük Ölçüde Aynı Kalacak

Samsung Galaxy S26 Ultra'nın arka tarafında yer alacak kameralar da Galaxy S25 Ultra ile neredeyse aynı olacak. 200 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kamerada daha geniş diyaframlı lensler kullanılabileceği belirtiliyor. Bu da düşük ışık performansını iyileştirecektir.

Eğer şu anda Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıyor ve Galaxy S26 Ultra satışa çıktığında yeni amiral gemisine geçmeyi istiyor fakat yine de kararsızsanız bunun pek de mantıklı bir yükseltme olmayacağını söyleyelim. Zira iki model arasında ciddi bir fark olmayacak gibi görünüyor. Üstelik ülkemizde telefon fiyatlarının yüksek olduğunu da düşünürsek bu yükseltme ucuz olmayacaktır. Tabii yine de son karar sizin.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S26 serisi, 25 Şubat 2026'da düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak. Bu etkinlikte Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra modellerinin teknik özellikleri ve fiyat listesi de açıklanacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni seriden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.