Beklenen Sızıntı Geldi: Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti!

Samsung’un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında sızıntılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce tasarımı gündeme gelen cihaz bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızıyla ortaya çıktı. Kısa süre önce ortaya çıkan son iddialar, Samsung’un hâlâ Çinli rakiplerinin sunduğu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti

Teknoloji dünyasında güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S26 Ultra’nın şarj hızıyla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Buna göre yeni amiral gemisi, selefi Galaxy S25 Ultra’ya kıyasla daha hızlı şarj olacak. S25 Ultra maksimum 45W hızında şarj olurken, S26 Ultra bu hızı 60W seviyesine çıkaracak. Yani Samsung bir önceki modele kıyasla hızda küçük bir artış sağlayacak.

Confirm again that the specifications of Galaxy S26 Ultra 60w are unchanged, not 45w. — PhoneArt (@UniverseIce) September 23, 2025

Ancak bu artışa rağmen Çinli akıllı telefon devlerinin sunduğu 100W üzeri şarj hızlarının oldukça gerisinde kalıyor. Batarya tarafında da benzer bir durum söz konusu. Çin’den gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi 5.000 mAh olacak. Buna karşılık Çinli üreticiler ise 6.000 mAh ve üzerindeki yüksek kapasteli bataryalar sunuyor.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç AMOLED

6,9 inç AMOLED İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600

Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Kamera: 200 MP ana kamera 50 MP ultra geniş açı 3x telefoto 5x telefoto

Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Şarj: 60W kablolu, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj

60W kablolu, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj Yazılım: Android tabanlı One UI 8

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.