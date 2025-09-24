Beklenen Sızıntı Geldi: Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti!
Samsung'un merakla beklenen Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra'nın batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı. İşte son iddianın ayrıntıları...
Samsung’un heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra hakkında sızıntılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Kısa süre önce tasarımı gündeme gelen cihaz bu kez batarya kapasitesi ve şarj hızıyla ortaya çıktı. Kısa süre önce ortaya çıkan son iddialar, Samsung’un hâlâ Çinli rakiplerinin sunduğu seviyeye ulaşamadığını gösteriyor. İşte detaylar...
Samsung Galaxy S26 Ultra Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Netleşti
Teknoloji dünyasında güvenilir sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, Galaxy S26 Ultra’nın şarj hızıyla ilgili önemli bir paylaşım yaptı. Buna göre yeni amiral gemisi, selefi Galaxy S25 Ultra’ya kıyasla daha hızlı şarj olacak. S25 Ultra maksimum 45W hızında şarj olurken, S26 Ultra bu hızı 60W seviyesine çıkaracak. Yani Samsung bir önceki modele kıyasla hızda küçük bir artış sağlayacak.
Confirm again that the specifications of Galaxy S26 Ultra 60w are unchanged, not 45w.— PhoneArt (@UniverseIce) September 23, 2025
Ancak bu artışa rağmen Çinli akıllı telefon devlerinin sunduğu 100W üzeri şarj hızlarının oldukça gerisinde kalıyor. Batarya tarafında da benzer bir durum söz konusu. Çin’den gelen bilgilere göre Galaxy S26 Ultra’nın batarya kapasitesi 5.000 mAh olacak. Buna karşılık Çinli üreticiler ise 6.000 mAh ve üzerindeki yüksek kapasteli bataryalar sunuyor.
Beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra Özellikleri
- Ekran: 6,9 inç AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 veya Exynos 2600
- RAM: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Kamera:
- 200 MP ana kamera
- 50 MP ultra geniş açı
- 3x telefoto
- 5x telefoto
- Batarya: 5.000 mAh
- Şarj: 60W kablolu, kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj
- Yazılım: Android tabanlı One UI 8
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy S26 Ultra modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.