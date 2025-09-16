Daha Kendisi Tanıtılmadan Kılıfları Ortaya Çıktı: İşte Galaxy S26 Ultra'nın Tasarımı!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra henüz resmi olarak tanıtılmasa aylar varken tasarımıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde telefonun genel hatları hakkında ortaya çıkan sızıntıların ardından şimdi de cihaza ait olduğu iddia edilen bazı kılıfların görüntüleri paylaşıldı. Gelin, şimdi bu görüntülerin ortaya çıkardığı Galaxy S26 Ultra'nın tasarım detaylarına hep birlikte göz atalım.

Galaxy S26 Ultra'nın Yenilenen Kamera ve Çerçeve Tasarımıyla Geliyor

X (Twitter) platformunda paylaşılan kılıfların bizzat Samsung tarafından mı yoksa üçüncü taraf üreticiler tarafından mı üretildiği bilinmiyor. Ancak sızdırılan kılıflar yeni cihazın tasarımında bazı önemli değişiklikler yaşanacağına sinyal veriyor.

Fotoğraflardaki kılıfların kamera bölümü, tıpkı daha önceki raporlarda belirtildiği gibi yeni telefonun yükseltilmiş bir kamera adasına sahip olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte cihazın kamera sensörlerini birleştiren bir modül ile geleceği görülüyor.

Kılıfların ön yüzünü incelediğimizde ise S26 Ultra'nın daha ince çerçeveli bir ekran ile bizleri karşılayacağını görüyoruz. Bu detayların yanı sıra telefonun, Samsung Galaxy S25 serisindeki selefine benzer şekilde ortalanmış bir kamera deliğine ve yan tarafa konumlandırılmış kontrol tuşlarına sahip olacağı anlaşılıyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra Ne Zaman Çıkacak?

Yeni Galaxy S26 serisinin ne zaman çıkacağı teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor. Söylentilere göre Samsung, geleneğini sürdürerek yeni amiral gemisi serisini 2026'nın ocak ayında görücüye çıkartacak.

Cihazlar ile ilgili yaşanan sızıntıların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını şirketin bu tarihte düzenleyeceği lansman etkinliğinde öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!