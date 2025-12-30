Galaxy S26 ve S26 Ultra Tasarımı Sızdı! Yenilik Var mı?

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi Galaxy S26 için meraklı bekleyiş sürüyor. Üç modelden oluşacak bu seri ile ilgili şimdiye kadar birçok iddia ortaya atıldı. Son olarak önemli bir gelişme daha yaşandı. Öyle ki Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra tasarımı gözler önüne serildi. İşte ayrıntılar...

İddia Edilen Samsung Galaxy S26 ve S26 Ultra Tasarımı

Akıllı telefon pazarının güvenilir sızıntı kaynaklarından OnLeaks, Galaxy S26 serisine ait dummy yani resmi olmayan maketleri paylaştı. Böylece Galaxy S26 ve Galaxy S26 Ultra’nın tasarımı netlik kazandı. İki modele ait tasarım görsellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Paylaşılan görsellere baktığımızda iki modelin de arka tarafında beklendiği üzere bir kamera adasına sahip olduğunu görüyoruz. Galaxy S26 Ultra’da beş, Galaxy S26’da ise üç kamera yer alıyor. Bu kameralarda önceki serilere kıyasla daha belirlin bir çıkıntı da dikkat çekiyor.

Bununla birlikte yan yana koyulan telefonların boyut farkı da gözden kaçmıyor. Galaxy S26 Ultra’nın beklendiği gibi daha büyük olduğu görülüyor. Tabii bu sürpriz değil. Şimdiye kadar zaten hep böyleydi.

Samsung Galaxy S26 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Galaxy S26 serisi, Şubat 2026'da tüketicilerin karşısına çıkacak. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Beklenen Samsung Galaxy S26 Serisi Özellikleri

Beklenen Galaxy S26 Özellikleri

Ekran: 6,3 inç Quad HD M14 OLED

6,3 inç Quad HD M14 OLED İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ülkeye göre)

Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ülkeye göre) Arka Kamera: 50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto

50 MP (1/1.3 veya 1/1.56 inç) + 50 MP ultra geniş + 12 MP 3x telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi

Belirtilmedi Batarya: 4.300 mAh

4.300 mAh S Pen Desteği: Yok

Beklenen Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ekran: 6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı

6,9 inç Quad HD M14 OLED, AI destekli gizlilik ekranı İşlemci: Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ülkeye göre)

Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 (ülkeye göre) Arka Kamera: 200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto

200 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 5x telefoto + 12 MP veya 50 MP 3x telefoto Ön Kamera: Belirtilmedi

Belirtilmedi Batarya: 5.400 mAh

5.400 mAh S Pen Desteği: Var

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.