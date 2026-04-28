Türkçe Destekli Açık Dünya Oyunu Yolda! Sistem Gereksinimleri Netleşti

Karanlık atmosfere sahip açık dünya oyunlarını sevenlerin doğrudan ilgisini çekecek bir oyun geliyor. Bu yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürülecek The Blood of Dawnwalker'ın sistem gereksinimleri belli oldu. Oyunu hem çalıştırmak hem akıcı şekilde oynamak isteyen kullanıcıların yeni paylaşılan tabloyu mutlaka incelemesi gerekiyor.

The Blood of Dawnwalker'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik 1080p / 30 FPS 1080p / 60 FPS 1440p / 60 FPS (Tavsiye Edilen) 1440p / 60 FPS (Ultra) 2160p / 60 FPS İşletim Sistemi Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 Windows 10 DirectX Sürümü 12 12 12 12 12 Ekran Kartı NVIDIA RTX 3050 / AMD RX Vega-56 / Intel ARC A580 NVIDIA RTX 5060 / AMD RX 6800-XT NVIDIA RTX 4070-Ti / AMD RX 7800-XT NVIDIA RTX 4080 / AMD RX 7900-XTX NVIDIA RTX 5090 İşlemci Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i5-13600 / AMD Ryzen 9 7900X Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X Intel Core i5-13600K / AMD Ryzen 9 7950X RAM 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB 16 GB Depolama 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD 60 GB SSD

The Blood of Dawnwalker Kaç GB Olacak?

Rebel Wolves tarafından geliştirilip Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanacak olan The Blood of Dawnwalker'ı yüklemeniz için en az 60 GB kullanılabilir depolama alanına ihtiyacınız olacak. Aksi takdirde oyunu yüklemeye çalışırken karşınıza bir sorun çıkma olasılığının epey yüksek olacağını belirtmekte fayda var.

The Blood of Dawnwalker Nasıl Bir Oyun Olacak?

Rol yapma oyunları arasına katılacak olan The Blood of Dawnwalker, gündüzleri kılıcınızla düşmanlara meydan okuduğunuz, daha güçsüz ama kontrol etmesi daha kolay bir karaktere sahip olduğunuz bir oyun olacak. Geceleri ise vampir kişilik ortaya çıkacak. Çok daha güçlü, hızlı ve agresif olacaksınız. Tırmanabilecek, sıçrayabileceksiniz. Doğaüstü yetenekleriniz sayesinde karşınıza çıkanları alt etmek inanılmaz kolay bir hâl alacak.

The Blood of Dawnwalker Ne Zaman Çıkacak?

Arayüz ve altyazı için Türkçe dil desteğine sahip olacak The Blood of Dawnwalker, 3 Eylül 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun, belirtilen tarih geldiğinde Windows PC'lerin (Steam'de mevcut olacak) yanı sıra Xbox Series X / S ve PlayStation 5 oyun konsollarında da oynanabilir hâle gelecek.

Editörün Yorumu

Genellikle bir oyunu görür görmez oynamaya karar vermem. Önce birkaç kez karşıma çıkması gerekir ama The Blood of Dawnwalker'da ilginç bir durum yaşadım. Oyunun tanıtımını o kadar etkileyici buldum ki doğrudan beklenen yapımların arasına ekledim. Benim gibi açık dünya türünü sevenlerin de bu yeni oyunu severek oynayacağından eminim.