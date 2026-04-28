Xiaomi’dan Yeni Zam Dalgası! Monitör Fiyatları da Artıyor!

Teknoloji şirketlerinin bellek başta olmak üzere birçok donanım için artan maliyetler nedeniyle zam yaptığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Artık fiyat artırmayan üretici neredeyse kalmadı ve Xiaomi de bu üreticilerden biri. Kısa süre önce akıllı telefonlarına zam yapan şirket, şimdi de monitör fiyatları için benzer bir adım attı. İşte ayrıntılar...

Xiaomi Monitör Fiyatlarına Zam mı Geliyor?

Sektör kaynaklarına göre Çinli üretici, orta ve üst segment monitörlerinin fiyatlarını artırmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bilgilere göre nisan ayının başından bu yana bellek ve ana kontrol kartlarının maliyeti monitör başına 2-3 dolar yükseldi. Üstelik üçüncü çeyrekte bu artışa 3 dolar daha eklenmesi bekleniyor.

Bahsettiğimiz birkaç dolarlık artışlar kağıt üzerinde oldukça düşük görünse de fiyat-performans odaklı ürünlerin kâr marjlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Yani zaten düşük olan kâr oranını daha da düşürebilir. Bu nedenle şirketin fiyatları yavaş yavaş artıracağı öne sürülüyor. Elbette henüz resmi bir açıklama gelmediğini hatırlatalım.

Hangi Xiaomi Monitörler Zamlanır?

Markanın zam kararından en çok giriş ve orta segment monitörlerin etkilenmesi bekleniyor. Bu kapsamda A ve G serilerinin fiyatlarında yükseliş görülebilir. Türkiye’deki mevcut fiyatlara baktığımızda Xiaomi Gaming Monitor G24i 5 bin 500 TL, Xiaomi A27i 5 bin 900 TL ve Xiaomi Gaming Monitor G27i yaklaşık 6 bin 700 TL seviyesinde. Şirketin fiyat artışına gitmesiyle birlikte bu modellerin etiketlerinde birkaç yüz TL’lik artış görebiliriz.

Xiaomi Monitör Fiyatları Neden Artıyor?

Monitörler de dahil olmak üzere elektronik ürün fiyatlarının son yıllarda ciddi şekilde artmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri yapay zekâ yatırımları. Artan yapay zekâ çalışmaları ve veri merkezi ihtiyacı, bellek üretimine olan talebi büyük ölçüde yükseltti.

Bellek üreticileri ise bu yerlere sağladıkları ürünlerden daha yüksek kâr elde ettiği için önceliği buraya veriyor. Bu durum, tüketici tarafında bir kıtlık oluşmasına yol açıyor. Arzın azaldığı bu ortamda maliyetler yükselirken haliyle elektronik ürün üreticileri de zam yapmak zorunda kalıyor.

Uzmanlar, bellek maliyetlerindeki artışın 2026 boyunca hız kesmeden devam edeceğini öngörüyor. Bu nedenle Xiaomi’nin başta bütçe dostu modeller olmak üzere mobil cihazlarında da yakın zamanda birkaç kez daha fiyat artışlarına gitmesi sürpriz olmayacaktır.

Editörün Yorumu

Teknoloji şirketlerinin zam yapacağına dair haberlere artık şaşırmıyorum. Ülkemizdeki ekonomik şartlar zaten ortada ve bir ürünün fiyatı neredeyse hiçbir zaman sabit kalmıyor. Küresel üreticilerin yaptığı zamlar da döviz kurlarının yüksek olması sebebiyle bize iki katı olarak yansıyor. Bu yüzden artık fiyat artışlarına alışmış durumdayım.