Kullanıcılar İkiye Bölündü: Samsung Galaxy S26 Ultra Tasarımı Sızdırıldı!
Samsung'un merakla beklenen Android amiral gemisi Galaxy S26 Ultra modelinin tasarımı gün yüzüne çıktı. Tasarım, kullanıcıları ikiye böldü.
Son dönemde akıllı telefon dünyasının gündeminde Galaxy S26 Ultra var. Cihazla ilgili bugüne kadar birçok sızıntı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesinin ortaya çıkması, beklentilerin altında kalması nedeniyle kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ise Galaxy S26 Ultra'nın merakla beklenen tasarımı ortaya çıktı.
Ortaya Çıkan Galaxy S26 Ultra Tasarımı
Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan Galaxy S26 Ultra tasarımı, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görsel, teknoloji tutkunları arasında tartışmalara yol açtı. Kullanıcıların büyük bir kısmı şık ve modern çizgileri beğenirken, özellikle kamera çıkıntısının belirginliği bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.
Beklenen Galaxy S26 Ultra Özellikleri
Ocak 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Ultra, şimdiden en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacağına dair güçlü sinyaller veriyor. Mevcut iddialara göre cihazın özellikleri şu şekilde olacak:
- Ekran: 6.9 inç Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy” (bazı ülkelerde Exynos 2600)
- RAM: 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Batarya: 5000–5500 mAh (bazı sızıntılara göre 6000 mAh olabilir)
- Hızlı Şarj: 60–65W kablolu hızlı şarj
- Ana Kamera: 200 MP
- Ultra Geniş Kamera: 50 MP
- Telefoto Kamera 1: 12 MP (3x zoom)
- Telefoto Kamera 2: 50 MP periskop lens (5x optik zoom)
- Ön Kamera: 40 MP
- Tasarım: yaklaşık 8.0 mm kalınlık, 3 mm kamera çıkıntısı
- Malzeme: Gorilla Glass Victus 3 + Armor Aluminum çerçeve
- Soğutma: Genişletilmiş vapor chamber
- Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7