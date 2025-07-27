Kullanıcılar İkiye Bölündü: Samsung Galaxy S26 Ultra Tasarımı Sızdırıldı!

Son dönemde akıllı telefon dünyasının gündeminde Galaxy S26 Ultra var. Cihazla ilgili bugüne kadar birçok sızıntı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesinin ortaya çıkması, beklentilerin altında kalması nedeniyle kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Şimdi ise Galaxy S26 Ultra'nın merakla beklenen tasarımı ortaya çıktı.

Ortaya Çıkan Galaxy S26 Ultra Tasarımı

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe tarafından paylaşılan Galaxy S26 Ultra tasarımı, cihazın nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Paylaşılan görsel, teknoloji tutkunları arasında tartışmalara yol açtı. Kullanıcıların büyük bir kısmı şık ve modern çizgileri beğenirken, özellikle kamera çıkıntısının belirginliği bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

Beklenen Galaxy S26 Ultra Özellikleri

Ocak 2026’da piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S26 Ultra, şimdiden en iyi akıllı telefonlar arasında yer alacağına dair güçlü sinyaller veriyor. Mevcut iddialara göre cihazın özellikleri şu şekilde olacak: