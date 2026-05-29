MSI Claw 8 EX'e Rakip Geliyor! İşte OneXPlayer 3'ün Özellikleri

Oyun dünyasında taşınabilir el konsolları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ederken, sektörün bilindik isimlerinden OneXPlayer'da yeni el konsolı OneXPlayer 3'ü duyurdu. Yeni cihaz, sunduğu üst düzey özelliklerle el konsollarındaki rekabeti kızıştıracağa benziyor.

OneXPlayer 3 Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 8.8 inç

: 8.8 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Yenileme Hızı : 144 Hz

: 144 Hz İşlemci: Intel Arc G3 Extreme

Intel Arc G3 Extreme Pil : 85 Wh

: 85 Wh Portlar: USB4, USB-A, mini SSD, microSD ve 3.5 mm ses girişi.

OneXPlayer 3'ün İşlemci Perfomansı Nasıl?

Cihazın en çok konuşulan ve öne çıkan özelliği işlemcisi. OneXPlayer 3, en yakın rakibi MSI Claw 8 EX'le birlikte Intel'in yeni nesil Arc G3 Extreme yonga setini resmi olarak kullanan dünyadaki ilk el konsollarından biri olacak.

Intel Arc G3 Extreme, tam 14 CPU çekirdeği ve 12 Xe3 GPU çekirdeğine sahip. Peki özellikler pratikte ne işe yarıyor? Bu donanım sayesinde OneXPlayer 3 Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2 veya Hogwart Legacy gibi en ağır grafikli oyunları bile akıcı ve stabil bir performansla çalıştırabilecek. Ayrıca Intel'in gelişmiş görüntü yükseltme teknolojileri de işin içine girince, en iyi grafikli oyunları yüksek grafik ayarlarında bile FPS'de herhangi bir düşüş yaşamadan oynabileceksiniz.

OneXPlayer 3'ün Ekran Özellikleri Neler?

OneXPlayer 3, 8.8 inç büyüklüğünde bir OLED ekrana sahip. Bu büyüklükteki bir ekran sadece oyun oynarken değil, film izlerken de kullanıcılara üst düzey bir performans vaat ediyor.

Ekranın diğer teknik detayları da oyuncuları tatmin ediyor. Cihaz, 144 Hz yenileme hızına VRR(değişken yenileme hızı) desteğine sahip. Bu özellikler sayesinde oyunlar ekranda herhangi bir takılma olmadan yağ gibi akıyor. Ayrıca, oyun esnasında yaşanan ekran yırtılmaları da en aza indirilmiş.

Son olarak cihaz, OLED panelinin sunduğu canlı görüntüyü, HDR desteğiyle artıyor. Bu destekle birlikte, enkler çok daha canlı ve gerçeğe en yakın haliyle ekran yansıtılıyor.

OneXPlayer 3'ün Batarya Kapasitesi Nasıl?

Taşınabilir el konsollarının en büyük sıkıntısı her zaman kısa süren batarya ömürleri olmuştur. Şirket, bu sorunu çözmek için OneXPlayer 3' de 85 Wh kapasiteli bir batarya kullanmış. Cihaz bu batarya kapasitesi ile rakiplerinin bir adım öne geçmiş bulunuyor.

Bu yüksek kapasiteli batarya ile Intel'in Arc G3 Extrem işlemcisinin sağladığı enerji verimliliği birleştiğinde, cihaz tek şarjla uzun saatler kullanım süresine ulaşabilir. Bu sayede, şarj cihazını yanınıza almadığınız zamanlarda bile oyun keyfiniz yarıda kesilmeden cihazı kullanmaya devam edebilirsiniz.

OneXPlayer 3'ün Bağlantı ve Depolama Seçenekleri Neler?

OneXPlayer bağlantı ve depolama seçenekleri açısından oldukça zengin. Cihazda USB4, USB-A ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. El konsolunun şu an için mevcut depolama kapasitesi henüz açıklanmasa da kapasitesi artırmak isteyenler için, cihaza microSD kart yuvası ve mini SSD genişletme seçenekleri dahil edilmiş.

Bu çift yönlü genişletme özelliği, sayesinde cihazın depolama alanı dolduğunda basit bir şekilde mini SSD veya hafıza kartı takarak kapasiteyi artırabiliyorsunuz.

OneXPlayer 3 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Şirketin, OneXPlayer 3'ü Haziran ayının ortalarına doğru global olarak satışa sunması bekleniyor.

OneXPlayer 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OneXPlayer 3'ün fiyatı şu an için el konsolu meraklıların en çok merak ettiği konu. Firmanın henüz cihaz için resmi bir fiyat etiketi açıklamadığını belirtelim. Ancak, piyasada OneXPlayer 3'le benzer özelliklere sahip MSI Claw 8 EX'in 1.600 euro (yaklaşık 85 bin 520 TL) olacağı söyleniyor. Biz de OneXPlayer 3'ün ortalama bu satış fiyatına sahip olacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Zamanında el konsolu kullanmış biri olarak, bu cihazlarda oyun oynamayı hep keyifli bulmuşumdur. OneXPlayer 3'ünde el konsolu sevenlerin oyun zevkini üst düzeye taşıyacağını söylebilirim. Özellikle piyasadaki rakiplerine karşı daha iyi özellikler sunması cihazı öne çıkarıyor. Ancak cihazın muhtemelen sahip olacağı çıkış fiyatı kafamı karıştırıyor. Donanım bileşenlerine gelen zamlar neticesinde bu fiyatlar normal gibi görünse de kullanıcıları "bu fiyata el konsolu mu yoksa oyun bilgisayarı mı alsam?" düşüncesine itebilir. Eğer el konsolu ile oyun oynamayı seviyorsanız ve bütçe probleminiz yoksa OneXPlayer 3, oyun anlamında sizi tatmin edecektir.