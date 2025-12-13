Nihayet: Amiral Gemisi Xiaomi 17 Ultra’nın İlk Görselleri Sızdı!

Xiaomi, şubat ayında tanıttığı Xiaomi 15 Ultra’nın ardından şimdi de yeni amiral gemisi Xiaomi 17 Ultra’yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Android dünyasında büyük merak uyandıran modelle ilgili bugüne kadar birçok sızıntı paylaşıldı. Son olarak tasarıma dair ilk görseller ortaya çıktı. İşte beklenen Xiaomi 17 Ultra tasarımı...

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Tasarımı

Şimdiye kadar telefonun tasarımına dair çeşitli bilgiler paylaşılsa da net bir görsel ortaya çıkmamıştı. Ancak bu belirsizlik sona erdi. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo’da paylaşılan tanıtım görselleri, Xiaomi 17 Ultra’nın tasarımını ilk kez gözler önüne serdi.

Tasarıma baktığımızda cihazın arka tarafında büyük ve yuvarlak bir kamera modülünün yer aldığını görüyoruz. Bu modül içindeki kamera yerleşimi ise selefine kıyasla farklılık gösteriyor. Alt bölümde iki küçük sensör konumlandırılırken, üst kısımda büyük boyutlu yakınlaştırma lensine yer veriliyor. Ayrıca gece çekimleri ve düşük ışık koşullarında daha başarılı portreler sunmak için iki adet LED flaş kullanıldığı da net şekilde görülüyor.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Arka Kameralar: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 50 MP

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Hızlı Şarj: 100W

Batarya: 6.000 mAh

Mevcut bilgilere göre Xiaomi 17 Ultra, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti, Android dünyasında şu anda en yüksek performansı sunuyor. Dolayısıyla cihazın hız ve akıcılık konusunda kullanıcı beklentilerini fazlasıyla karşılaması bekleniyor.

Android amiral gemisi ön tarafta 50 MP özçekim kamerasıyla gelirken arka bölümde 50 MP ana, 200 MP telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kameradan oluşan bir kurulum sunacak. Cihaz Android 16 tabanlı ile güncel bir yazılım deneyimi sağlarken, 6000 mAh bataryasıyla uzun kullanım süresi vadedecek. Son olarak 100W hızlı şarj desteği de beklenen Xiaomi 17 Ultra özellikleri arasında.

Beklenen Xiaomi 17 Ultra Tanıtım Tarihi

Xiaomi 17 Ultra'nın önümüzdeki günlerde tanıtılması bekleniyor. Tanıtıldığında Xiaomi 17 Ultra özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.