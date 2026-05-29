Motorola'dan 90W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 144Hz Ekranı Var

Motorola'nın yeni telefonu Edge 70 Pro+'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihazda MediaTek tarafından geliştirilen güçlü bir Dimenisty işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak:

Motorola Edge 70 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70 Pro+'ın 522 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 23.958 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 48 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Motorola Edge 70 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Motorola Edge 70 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Pro+, 4 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızına sahip OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Edge 60 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,8 inç

6,8 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 5200 nit

5200 nit İşlemci: Dimensity 8500 Extreme

Dimensity 8500 Extreme RAM: 12 GB

12 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Edge 70 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 5200 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 144Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için fazlasıyla yeterli bir değerdir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 5.200 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Dimensity 8500 Extreme işlemcisinden alacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 59 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu oyunların yanı sıra PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

Dimensity 8500 Extreme işlemcisinin Edge 70 Pro'da da yer aldığını belirtelim. Serinin bir önceki modeli Edge 60 Pro'da ise Dimensity 8350 Extreme tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor. Bu arada 4 nm bir işlemci, 6 nm veya daha eski bir işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Edge 70 Pro+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu arada periskop telefoto kamera sayesinde fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapabiliyor.

Ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Serinin önceki modeli Edge 60 Pro'da ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 10 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Motorola Edge 70 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Motorola'nın yeni telefonu 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji sayesinde ise şarj işlemi için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Edge 60 Pro'da 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Motorola Edge 70 Pro+'ın oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Çok canlı renklere sahip AMOLED ekran ise telefon kullanımını daha keyifli hâle getiriyor. Cihazın ayrıca uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.