vivo'nun 120Hz Ekranlı ve 7.200 mAh Bataryalı Telefonu Tanıtıldı!

vivo kısa bir süre önce giriş segment özelliklere sahip T5'i tanıttı. Akıllı telefon 120Hz yenileme hızı sunan LCD ekran, Snapdragon 6s Gen 2 4G işlemci, 50 megapiksel kamera ve 7.200 mAh pille geliyor. İşte vivo T5 özellikleri ve fiyatı!

vivo T5 4G Özellikleri Neler?

Ekran boyutu: 6.75 inç

Ekran türü: LCD

Ekran çözünürlüğü: 1570 x 720 piksel

Yenileme hızı: 120 Hz

Parlaklık: 1250 nit HBM

İşlemci: Snapdragon 6s Gen 2 4G

RAM: 8 GB LPDDR4X

Sanal RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB UFS 2.2

Arka kamera ana sensör: 50 MP

Arka kamera yardımcı sensör: 2 MP

Ön kamera: 32 MP

Batarya kapasitesi: 7200 mAh

Hızlı şarj: 44W

vivo T5 4G Ekran Özellikleri Neler?

vivo T5 4G'de 6,75 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızını ve 1570 x 720 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir panel yer alıyor. Kullanıcılar telefonun yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebiliyorlar diyebiliriz. Öte yandan LCD teknolojisi OLED/AMOLED kadar olmasa da ekran performansında üzmüyor.

vivo T5 4G İşlemcisi Ne?

vivo T5 4G'de Qualcomm'un Snapdragon 6s Gen 2 4G işlemcisi kullanılıyor. Bu yonga seti 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 7 nm tabanlı yongalara kıyasla daha hızlı çalıştığı, daha az güç tükettiği ve daha az ısındığı şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan an itibariyla an itibariyla vivo Y31d gibi modellerde yer alıyor. Karşılaştıracak olursak selefi vivo T4'de Snapdragon 7s Gen 3 tercih edilmişti.

İşlemci oyun performansında da üzmüyor. Zira yapılan testlerde Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunları 30-40 FPS seviyelerinde çalıştırdığını görebilyioruz. Oyunlarda minimum akıcılık hızının 30 FPS olduğunu düşündüğümüzde bu sonuçları gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz.

vivo T5 4G Kamerası Nasıl?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana, 2 megapiksel yardımcı sensör bulunuyor. Önde ise 32 megapiksellik bir selfie kamerası yer alıyor. Geçen yılki modelde de benzer kamera özelliklerinin kullanıldığını dikkate aldığımızda yeni modelin kamera tarafında devasa yenilikler sunmayacağını söyleyebiliriz.

vivo T5 4G Bataryası Nasıl?

Cihazda 44W hızlı şarj desteğine sahip 7.200 mAh kapasiteli büyük bir batarya bulunuyor. Bu sayede kullanıcılar yeni modelle birlikte gün içinde sürekli şarj cihazı arama derdinden büyük ölçüde kurtulacak. Öte yandan telefon amiral gemisi modellerdeki 100-120W seviyelerindeki hızlara ulaşmasa da günlük kullanım için yeterli sayılabilecek bir sürede şarj olabilecek.

vivo T5 4G Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo T5 4G 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama seçenekleriyle geliyor ve 335 dolar (15.375 TL) fiyata sahip. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 31.368 TL'ye karşılık geliyor. Bununla birlikte geçen yıl tanıtılan vivo T4 ülkemize gelmedi. Bu nedenle yaklaşan telefonun da çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

vivo T5 4G'nin teknik özelliklerini yeterli bulsam da fiyatını biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Zira bu fiyat bandına daha iyi özellikler sunan modeller var. Tabii yine de tercih kullanıcıda diyebilirim. Eğer bu cihazı satın alırsanız oyunlarda akıcı bir deneyim elde edebileceksiniz. Ayrıca pili de gayet büyük diye düşünüyorum.