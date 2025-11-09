Samsung Galaxy S27 Ultra, Yüz Tanımada Devrim Yapacak!

Samsung’un Galaxy S26 serisi henüz tanıtılmamışken 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S27 ailesine dair ilk sızıntılar gelmeye başladı. Performansı ve yenilikçi özellikleriyle dikkat çekmesi beklenen serinin en güçlü modeli Galaxy S27 Ultra ile ilgili heyecan verici yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S27 Ultra, Yüz Tarama İçin Kızılötesi Donanıma Sahip Olmayacak

Akıllı telefon sektöründeki güvenilir kaynaklara göre Galaxy S27 Ultra için geliştirilen test yazılımında biyometrik güvenlik altyapısı altında “Polar ID v1.0” ifadesinin yer aldığı ortaya çıktı. Bu teknolojiyse sistem içerisinde “polarize ışık tabanlı kimlik doğrulama” olarak tanımlanıyor.

Bildiğiniz üzere akıllı telefonlarda yüzün detaylı bir şekilde taranabilmesi için genellikle hacimli kızılötesi (IR) donanımı kullanılıyor. Samsung ise Polar ID teknolojisi sayesinde bu donanıma ihtiyaç duymadan yüz tanıyabilmeyi hedefliyor.

Kaynağa göre Polar ID, ön taraftaki ISOCELL Vizion sensörü ve BIO-Fusion Core olarak adlandırılan yeni güvenli işlem altyapısı (secure enclave) ile entegre şekilde çalışacak. Sistemin yaklaşık 180 milisaniyelik bir gecikme ile kilit açacağı belirtilirken, Galaxy S telefonlarda kullanılan standart 2D yüz tarama yöntemine kıyasla çok daha gelişmiş bir güvenlik sunacağı ifade ediliyor.

Tabii tüm bu bilgilerin şu an için bir iddiadan ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani gerçek bir bilgi de olmayabilir. Bunu Galaxy S27 Ultra tanıtıldığında hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi akıllı telefonlar arasında yer alması beklenen Samsung Galaxy S27 Ultra'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.