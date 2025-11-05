Samsung'un Popüler Modeli İçin Yolun Sonu Geldi!

Samsung, bir yandan Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini daha fazla kullanıcıya ulaştırmak için yoğun bir şekilde çalışırken, diğer yandan da bazı eski modellerine veda etmeye devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi, son olarak popüler modellerinden Galaxy S20 FE için yazılım desteğini resmi olarak sonlandırdı. İşte ayrıntılar...

Samsung Galaxy S20 FE İçin Güncelleme Desteği Bitti

2020 yılında Galaxy S20 serisinin piyasaya çıkışından yedi ay sonra tanıtılan Galaxy S20 FE, fiyat/performans odaklı olmasıyla büyük ilgi toplamıştı. Ancak aradan geçen beş yılın ardından beklendiği üzere cihazın yazılım desteği resmi olarak sona erdi.

Beş yıllık destek süresi boyunca Galaxy S20 FE, üç büyük Android sürüm güncellemesi ve düzenli şekilde güvenlik yamaları aldı. Ancak artık Samsung, bu model için yeni güncellemeler yayınlamayacak. Firma, geçtiğimiz aylarda ise Galaxy S20 serisine veda etmişti.

Samsung Galaxy S20 FE Özellikleri