Samsung'un Ucuz Tableti Performans Testine Girdi! İşlemcisi Netleşti

2023 yılının ekim ayında tanıtılan Galaxy Tab A9'un ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Samsung Galaxy Tab A11 4G Geekbench testinde ortaya çıktı. Bununla birlikte uygun fiyatlı Android tabletin bazı özellikleri belli oldu.

Samsung Galaxy Tab A11 4G Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

SM-X135F model numarasına sahip olan Samsung Galaxy Tab A11 4G, tek çekirdek testinde 729 puan, çoklu çekirdek testinde ise 1.962 puana ulaştı. Geekbench'te bütçe dostu tabletin 4 GB RAM'E sahip sürümü yer aldı.

Geekbench testinin sonuçlarına göre tablette MediaTek Helio G99 işlemcisi ve Mali G57 MC2 GPU yer alacak. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Galaxy Tab A9'da da aynı işlemci tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Tab A11 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Samsung Galaxy Tab A11'de TFT LCD ekran teknolojisi yer alacak. Galaxy Tab A9'da de 8,7 inç ekran büyüklüğü ve TFT LCD ekran tercih edilmişti.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 15W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Stereo hoparlörler ile gelecek tablette IP54 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, tabletin belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

Galaxy A11'de ayrıca Wi-Fi, Bluetooth ve GPS desteği yer alacak. Tabletin 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olabilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerini görebiliriz.

Samsung Galaxy Tab A11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab A11'in 150 dolardan (6.153 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Şu anda Galaxy Tab A9'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 799 TL civarında, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 4 bin 625 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.

Samsung Galaxy Tab A11 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Tab A11'in 5 Eylül tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte tabletin tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı tarihte tanıtılabileceğini belirtelim.