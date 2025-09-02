OPPO 12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıttı! 7000 mAh Bataryası Var

Geçtiğimiz aylarda K13 Turbo Pro'yu duyuran OPPO, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla beraber OPPO A6 GT 5G'nin tüm özellikleri ve fiyatı belli oldu. Dev bataryaya sahip telefon için 1.699 yuan (9.813 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

OPPO A6 GT 5G Özellikleri

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 GT 5G, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 1.600 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü mevcut. Ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.63 GHz Cortex-A715, üç adet 2.4 GHz Cortex-A715 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO K13 Turbo Pro'da Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde monokrom kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabiliyor.

USB Type-C protunun yer aldığı telefonda NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 ve çift SIM desteği bulunuyor. 7,7 mm kalınlığındaki telefon 198 gram ağırlığında. Peki, OPPO'nun yeni telefonu A6 GT 5G'nin fiyatı ne kadar?

OPPO A6 GT 5G Fiyatı

OPPO A6 GT 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.699 yuan (9.813 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.899 yuan (10.967 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 2.099 yuan (12.122 TL) fiyat etiketi belirlendi.