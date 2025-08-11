Samsung'un Ucuz Tableti Galaxy Tab A11'in Görüntüsü Sızdırıldı

2023 yılının ekim ayında bütçe dostu Android tablet Samsung Galaxy Tab A9 tanıtılmıştı. Tanıtımın ardından serinin yeni modeli merakla beklenmeye başlanmıştı. Bir sızıntı ile beraber Galaxy Tab A11'in görüntüsü ortaya çıktı.

Samsung Galaxy Tab A11'in Tasarımı Nasıl Olacak?

SM-X135N model numarasınan sahip olan Samsung Galaxy Tab A11'in bir fotoğrafı paylaşıldı. Giriş segmentinde yer alacak tablet sade bir tasarımla gelecek. Görsele göre tabletin ön yüzeyinde ince çerçeveler ve bir adet kamera bulunacak.

Arka yüzeyi gösteren bir görüntü mevcut değil ancak tabletin arkasında bir adet kamera, LED flaş ve Samsung logosunun yer alması bekleniyor. Uygun fiyatlı Android tablet Galaxy Tab A9'da da benzer bir tasarım tercih edilmişti.

Samsung Galaxy Tab A11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre tablet 5000 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Tabletin 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği olabilir. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçeneklerini görebiliriz.

8,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Galaxy Tab A11, LCD ekran üzerinde 800 x 1340 piksel çözünürlük sunabilir. Tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir. Hangi işlemcinin tercih edileceği ise henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy Tab A11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Tab A11'in 150 dolardan (6.107 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bütçe dostu cihazın önümüzdeki ay Hindistan'da tanıtılacağı iddia edildi. Tabletin Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.

Şu anda Galaxy Tab A9'un 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümü 3 bin 799 TL civarında, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 4 bin 625 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor.