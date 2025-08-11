Game of Thrones Temalı Telefon Geliyor! 144Hz Ekrana Sahip

2011-2019 yılları arasında yayınlanan Game of Thrones dizisinin hayranlarını heyecanlandırabilecek bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz ay tanıtılan Realme 15 Pro'nun Game of Thrones temasına sahip özel sürümü ortaya çıktı.

Realme Game of Thrones Temalı Telefon Duyuracak

Realme 15 Pro için Game of Thrones Limited Edition isimli özel bir sürüm üzerinde çalışıldığı gün yüzüne çıktı. Game of Thrones temasını hem tasarımda hem de arayüzde göreceğiz. Özel sürümün normal modelle aynı özelliklere sahip olması bekleniyor.

Çok yakında Malezya'da satışa sunulacak özel sürümün fiyat etiketi henüz bilinmiyor. Telefonun normal sürümü için 331 dolar (13.486 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Özel sürümün fiyatı, bu ücretten biraz daha yüksek olacaktır. Bu sürümün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği belli değil.

Realme 15 Pro 5G Özellikleri

Realme 15 Pro 5G gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon 1280 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yüzde 94 ekran gövde oranı sunuyor. 187 gram ağırlğındaki telefon 162,26 x 76,15 x 7,69 mm boyutlarında.

Realme 15 Pro 5G'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony IMX896 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera mevcut. Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen Realme 15 Pro 5G'de IP69 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.