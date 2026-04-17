Ebeveynlere Müjde! Samsung Çocuklar İçin Ürettiği Tabletini Tanıttı

Teknoloji devi Samsung, ebeveynlerin çocukları için güvenle tercih edebileceği yeni tableti Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ı tanıttı. Cihaz, standart modele eklenen üst düzey koruma donanımları ve güvenli yazılım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 11 inç

: 11 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1200 piksel

: 1920 x 1200 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90 Hz

: 90 Hz RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android

: Android Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya: 7.040 mAh

Galaxy Tab A11+ Kids Edition, donanım özellikleri bakımından, temel model Galaxy Tab A11+ ile aynı teknik özellikleri paylaşıyor. Cihazın ön yüzünde 1920 x 1200 piksel çözünürlüklü, 90 Hz yüksek ekran yenileme hızıyla akıcı bir görsellik sunan 11 inçlik TFT ekran buluyor.

Tabletin sahip olduğu yüksek yenileme hızı, özellikle eğitim videoları izlerken veya oyun oynarken göz yorgunluğunu ciddi ordan azaltıyor. Ses tarafında ise cihazın dört köşesine Dolby Atmos ile desteklenen hoparlörler yerleştirilmiş. Bu hoparlörler, çocukların dikkatini toplayan, sürükleyici bir ses sağlıyor.

Performans tarafında ise tablet, MediaTek işlemciden güç alıyor. Android 16 tabanlı güncel One UI 8 işletim sistemiyle gelen Galaxy Tab A11+Kids Edition, 8 GB RAM kapasitesine sahip. Bu sayede tablet, hızlı ve akıcı bir şekilde çalışıyor.

Depolama konusunda ise tablet 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca MicroSD hafıza kartı yuvası sayesinde cihazın depolama kapasitesi 2 TB'a kadar genişletilebiliyor. Böylece okul projeleri ve büyük boyutlu oyunlar için herhani bir depolama sorunu yaşanmıyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition Hangi Aksesuarlara Sahip?

Tableti standart modelden ayıran farklarda biri ise çocuk odaklı aksesuarları. Kutu içersinden, cihazın hem köşelerini hem de ekranını düşmelere karşı maksimum seviyede koruyan şok emici kalın bir kılıf çıkıyor. Çocuklar cihazı diledikleri renkte çıkartmalarla kişiselleştirebiliyorlar.

Ayrıca tablete çocukların motor becerilerin uygun olarak dizayn edilmiş bir dokunmatik kalem de eklenmiş. Kalem, klasik ince bir S-Pen yerine, küçük ellerin çok daha rahat kavrayabileceği, kalın bir pastel boya formunda tasarlanmış. Bu kalem, kaybolmaması için esnek bir iple tabletin kılıfına da bağlanabiliyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ın Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ın kamera tarafında ise temel ihtiyaçlara odaklanılmış. Tabletin arka yüzünde otomatik odaklama yapabilen 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Ön tarafta ise görüntülü görüşme yapmak veya uzaktan eğitime katılmak için 1080 piksel video kaydı destekleyen 5 MP'lik standart bir kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ın Batarya Kapasitesi Nasıl?

Tablet, enerji ihtiyacını ise 7.040 mAh kapasiteli devasa bir bataryadan sağlıyor. Bu bataraya, tek şarjla tam 15 saate kadar kesintisiz video oynatma süresi vaat ediyor. Tabletin şarjı azaldığında ise 25W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doldurulabiliyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ın Güvenlik Özellikleri Neler?

Cihazın güvenlik özellikleri tamamen ebeveynlerin için rahatlatacak şekilde planlanmış. Tabletde, ekran kullanım süresini sınırlamanızı, internet erişimini denetlemenizi ve yüklenecek uygulamaları onaylamanızı sağlayan Samsung Kids modu bulunuyor. Bu mod, çocuklara sadece yaş gruplarına uygun olan, güvenli ve tamamen reklamsız bir çevrimiçi ortam sağlıyor.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition Türkiye'ye Gelecek mi?

Samsung, tarafından tabletin Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bu yeni piyasaya sürülen tabletin ilerleyen aylarda ülkemizde satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Samsung Galaxy Tab A11+ Kids Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Samsung, Galaxy Tab A11+ Kids Edition ABD pazarında 349 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 15 bin 700 TL'ye tekabül ediyor. Eğer ürün Türkiye'de satışa sunulursa, ek vergilerle birlikte 20-22 bin TL bandında bir fiyat etiketine sahip olabilir. Ürünün Türkiye fiyatı henüz açıklanmadığının dolayı belirttiğimiz fiyatların tahmini olduğunu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Öncellikle, çocukların internetle ve dijital içeriklerle olan temasını kısıtlamak yerine kontrol etmenin daha yerinde olduğunu düşünyorum. Samsung'un yeni çıkardığı Galaxy Tab A11+ Kids Edition tableti de tam bu konuya odaklanarak bütün kontrolü ebeveynlerin eline bırakıyor. Tablet üzerinden çocuğunuz erişebileceği içerikleri ve kullanım süresini kolayca kontrol ederken, hem çocuk dijital dünyadan geri kalmıyor hem de sizin güvenlik kaygılarınız son buluyor. Ayrıca cihaza, Samsung tarafından 7 yıl güncelleme garantisi verilmesi, sürekli tablet değiştirmekten yorulan ebeveynleri büyük bir dertten kurtarıyor.