Redmi'nin 32 GB RAM'li Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı! 2.5K Ekranı Var
Xiaomi'nin güçlü teknik özelliklere sahip Redmi Book 16 2026 modeli tanıtıldı. Peki markanın yeni dizüstü bilgisayarı neler sunuyor? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, kısa bir süre önce Redmi Book 16 (2026) modelini tanıttı.
- Dizüstü bilgisayar, 2.5K çözünürlük sunan 16 inçlik ekranı, Intel Core Ultra 5 125H işlemcisi ve 32GB'a kadar artırılabilen RAM opsiyonlarıyla geliyor.
- Ürünün başlangıç fiyat etiketi 930 dolar (41.720 TL) olarak açıklandı.
Xiaomi, dizüstü bilgisayar serisini yeni Redmi Book 16 (2026) ile genişletti. Ürün, 32 GB’a kadar artırılabilen RAM, 1 TB’a kadar depolama kapasitesi ve 2.5K çözünürlüklü ekranıyla dikkat çekiyor. İşte merak edilen detaylar!
Redmi Book 16 (2026) Özellikleri Neler?
- İşlemci: Intel Core Ultra 5 125H (14 çekirdek, 18 iş parçacığı)
- Ekran: 16 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2.5K (2560×1600) çözünürlük
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı
- Parlaklık: 400 nit tepe parlaklık
- Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5X
- Depolama: 512GB veya 1TB PCIe 4.0 SSD (M.2 genişletme yuvası mevcut)
- Batarya: 80Wh kapasite
- Şarj: 100W USB-C hızlı şarj (Telefonları da şarj edebilir)
- Ağırlık: 1.86 kg
- Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, tam fonksiyonlu USB-C, USB-A ve 3.5mm kulaklık girişi
- Soğutma: Çift fan ve çift ısı borusu
Redmi Book 16 (2026) Ekran Özellikleri Neler?
Redmi Book 16 (2026) modelinde 16 inç boyutlarında, 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir ekran bulunuyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl tanıtılan Redmi Book 2025 modelinde de aynı ekran özellikleri tercih edilmişti. Yani panel tarafında spesifik bir değişiklik yok.
Redmi Book 16 (2026) İşlemcisi Ne Olacak?
Redmi Book 16'da Intel Core Ultra 5 125H işlemcisi mevcut. Bu işlemci; 4 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 18 iş parçacığı sunuyor. Ayrıca turbo modda saat hızları 4.5 GHz’e kadar ulaşabiliyor.
İşlemcide Intel Arc Graphics isimli dahili bir grafik kartı bulunuyor. Yani harici bir ekran kartı maalesef kullanılmıyor. Bu donanım, internette gezinme, dizi/film izleme ve ofis işleri için daha uygun olsa da oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor.
Örneğin Forza Horizon 5, 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda 50–60 FPS civarında oynanabiliyor. Cyberpunk 2077 ise yaklaşık 30 FPS veriyor. Grand Theft Auto V tarafında da 60–70 FPS civarında akıcı bir performans alabiliyorsunuz.
Redmi Book 16 (2026) Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?
Redmi Book 16, üç farklı donanım opsiyonuyla raflardaki yerini alıyor. Ürünün fiyatları şu şekilde;
- 16GB + 512GB: 6199 yuan - 930 dolar - 41.720 TL
- 16GB + 1TB: 6699 yuan - 1,005 dolar - 45.085 TL
- 32GB + 1TB: 7199 yuan - 1,080 dolar - 48.450 TL
Xiaomi her ne kadar Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösterse de dizüstü bilgisayarlarını piyasada pek görmüyoruz. Bu nedenle Redmi Book 16 (2026) modelinin de büyük ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.
Editörün Yorumu
Redmi Book 16 (2026) modelinde benim en çok dikkatimi çeken özellik 2.5K çözünürlüklü ekranı oldu. Bununla birlikte, oyunlarda kullanıcıları üzmeyen Intel Core Ultra 5 125H işlemcisi de başarılı diyebilirim. Tabii, cihazın ana odağı oyunlar olmadığı için bu alanda devasa şeyler beklemek doğru olmaz.