Redmi'nin 32 GB RAM'li Dizüstü Bilgisayarı Tanıtıldı! 2.5K Ekranı Var

Xiaomi, dizüstü bilgisayar serisini yeni Redmi Book 16 (2026) ile genişletti. Ürün, 32 GB’a kadar artırılabilen RAM, 1 TB’a kadar depolama kapasitesi ve 2.5K çözünürlüklü ekranıyla dikkat çekiyor. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Book 16 (2026) Özellikleri Neler?

İşlemci: Intel Core Ultra 5 125H (14 çekirdek, 18 iş parçacığı)

Ekran: 16 inç

16 inç Ekran Çözünürlüğü: 2.5K (2560×1600) çözünürlük

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz yenileme hızı

120Hz yenileme hızı Parlaklık: 400 nit tepe parlaklık

Bellek: 16GB veya 32GB LPDDR5X

16GB veya 32GB LPDDR5X Depolama: 512GB veya 1TB PCIe 4.0 SSD (M.2 genişletme yuvası mevcut)

Batarya: 80Wh kapasite

80Wh kapasite Şarj: 100W USB-C hızlı şarj (Telefonları da şarj edebilir)

Ağırlık: 1.86 kg

1.86 kg Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, tam fonksiyonlu USB-C, USB-A ve 3.5mm kulaklık girişi

Soğutma: Çift fan ve çift ısı borusu

Redmi Book 16 (2026) Ekran Özellikleri Neler?

Redmi Book 16 (2026) modelinde 16 inç boyutlarında, 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bir ekran bulunuyor. Hatırlanacağı üzere geçen yıl tanıtılan Redmi Book 2025 modelinde de aynı ekran özellikleri tercih edilmişti. Yani panel tarafında spesifik bir değişiklik yok.

Redmi Book 16 (2026) İşlemcisi Ne Olacak?

Redmi Book 16'da Intel Core Ultra 5 125H işlemcisi mevcut. Bu işlemci; 4 performans, 8 verimlilik ve 2 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 14 çekirdek ve 18 iş parçacığı sunuyor. Ayrıca turbo modda saat hızları 4.5 GHz’e kadar ulaşabiliyor.

İşlemcide Intel Arc Graphics isimli dahili bir grafik kartı bulunuyor. Yani harici bir ekran kartı maalesef kullanılmıyor. Bu donanım, internette gezinme, dizi/film izleme ve ofis işleri için daha uygun olsa da oyun performansında da kullanıcıları çok fazla üzmüyor.

Örneğin Forza Horizon 5, 1080p çözünürlükte düşük ayarlarda 50–60 FPS civarında oynanabiliyor. Cyberpunk 2077 ise yaklaşık 30 FPS veriyor. Grand Theft Auto V tarafında da 60–70 FPS civarında akıcı bir performans alabiliyorsunuz.

Redmi Book 16 (2026) Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'ye Gelecek mi?

Redmi Book 16, üç farklı donanım opsiyonuyla raflardaki yerini alıyor. Ürünün fiyatları şu şekilde;

16GB + 512GB: 6199 yuan - 930 dolar - 41.720 TL

16GB + 1TB: 6699 yuan - 1,005 dolar - 45.085 TL

32GB + 1TB: 7199 yuan - 1,080 dolar - 48.450 TL

Xiaomi her ne kadar Türkiye’de aktif olarak faaliyet gösterse de dizüstü bilgisayarlarını piyasada pek görmüyoruz. Bu nedenle Redmi Book 16 (2026) modelinin de büyük ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Redmi Book 16 (2026) modelinde benim en çok dikkatimi çeken özellik 2.5K çözünürlüklü ekranı oldu. Bununla birlikte, oyunlarda kullanıcıları üzmeyen Intel Core Ultra 5 125H işlemcisi de başarılı diyebilirim. Tabii, cihazın ana odağı oyunlar olmadığı için bu alanda devasa şeyler beklemek doğru olmaz.