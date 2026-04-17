Xiaomi'den Şarj Aletinin Yerini Unutturacak Telefon Geliyor!

Akıllı telefon pazarında batarya kapasiteleri hızla artıyor. Hatta bazı markalar 10.000 mAh seviyesini bile aşmaya başladı. Son gelişmeler, Xiaomi’nin de çok yakında 10.000 mAh bataryalı bir telefon çıkarabileceğini gösteriyor. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi, 10.000 mAh Pile Sahip Orta Segment Bir Telefon Üzerinde Çalışıyor

Güvenilir sektör kaynaklarından Digital Chat Station, Xiaomi’nin 10.000 mAh bataryalı bir Redmi telefonu üzerinde çalıştığını iddia etti. Kaynağa göre cihaz, genel özellikleriyle orta segmente hitap edecek. Eğer söylentiler doğru çıkarsa bu model Xiaomi’nin şimdiye kadarki en yüksek kapasiteli bataryaya sahip telefonu unvanını alabilir.

Bilindiği üzere markanın mevcut amiral gemisi modeli Xiaomi 17 Pro Max’te 7.500 mAh kapasiteli bir pil karşımıza çıkıyor. Yani şirketin yeni telefonu 10.000 mAh bataryasıyla bu kapasitenin çok daha üzerine çıkacak.

Kaynağa göre ürünün pili 100W şarj hızlarını destekleyecek. Bu da hem hızlı bir şekilde şarj olacağı hem de pilinin kolay kolay bitmeyeceği anlamına geliyor. Kısacası kullanıcılar gün içinde sürekli olarak şarj cihazı aramak zorunda kalmayacak.

10.000 mAh Bataryalı Redmi Modelinin İşlemcisi Ne Olacak?

Şu an için cihazda kullanılacak işlemcinin model ismi paylaşılmasa da orta segmente hitap eden MediaTek bir yonga setinin yer alacağı söyleniyor. Burada ufak bir tahmin yapacak olursak, halihazırda Redmi Turbo 5 gibi orta segment cihazlara da güç veren Dimensity 8500 Ultra işlemcisinin bu iş için uygun olduğunu söylemek mümkün.

Bu yonga seti 4 nm mimariyle üretildi ve 5 nm tabanlı yongalara kıyasla daha yüksek performans sunuyor. Aynı zamanda daha az güç harcıyor. Oyun performansında ise Genshin Impact gibi oyunlarda 60 FPS seviyesinde bir performans gösterdiğini görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları kasma veya donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz.

10.000 mAh Bataryalı Redmi Modelinin Kamera ve Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 1.5K çözünürlük sunan bir panel yer alacak. Şu an için açıklanmasa da bu panelin AMOLED teknolojisine sahip olması söz konusu. Bu da kullanıcıların siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebileceği anlamına geliyor.

Burada ufak bir karşılaştırma yapacak olursak, AMOLED teknolojisinde her piksel kendi ışığını üretiyor. LCD teknolojisinde ise bunun aksine pikselleri aydınlatmak için arkada bir panel kullanılıyor. Öte yandan AMOLED ekranlar LCD panellere kıyasla daha canlı renkler sunuyor.

Ek olarak telefonda 200 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera kullanılacak. Bunu cihazın kamera performansında kullanıcılara üst seviye bir performans sunacağı şeklinde yorumlayabiliriz. Maalesef şu an için diğer kamera sensörlerine dair bir detay paylaşılmadı.

10.000 mAh Bataryalı Redmi Modeli Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Telefonun tanıtım tarihine ilişkin bir sızıntı yok. Ancak Xiaomi’nin fazlasıyla aktif bir marka olduğunu ve muhtemelen bu yıl içinde tanıtım etkinliğini gerçekleştireceğini söylemek mümkün. Öte yandan, ülkemizde Xiaomi ve Redmi modellerinin satıldığını düşündüğümüzde, 10.000 mAh bataryalı telefonun büyük ihtimalle Türkiye’ye geleceğini söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi son dönemde pil kapasitelerinde bir artışa gitse de 10.000 mAh'lik bir telefon görmemiştik. Neyse ki bu durum önümüzdeki aylarda değişecek gibi görünüyor. Şu an için telefonla ilgili teknik detaylar sınırlı olsa da kullanıcıları üzmeyecek bir performans sunacağını düşünüyorum.