13.380 mAh Bataryalı Android Tablet Geliyor! 16 GB RAM'e Sahip

OPPO, Pad 5 Pro isimli yeni bir tablet üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlitke tabletin görüntüleri ortaya çıktı. Böylece Pad 5 Pro'nun tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Tablet ayrıca yüksek batarya kapasitesi dâhil birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

OPPO Pad 5 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Pad 5 Pro'nun tasarımı, serinin bir önceki modeli olan OPPO Pad 4 Pro'ya çok benzeyecek. Tabletin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde bir adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde OPPO logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak. Görselde cihazın kahverengi renk seçeneği mevcut.

OPPO Pad 5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 13,2 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

Depolama: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)

Batarya: 13.380 mAh

Hızlı Şarj: 80W

Ana Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

OPPO Pad 5 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, IPS LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunacak. Karşılaştıram yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Pad 4 Pro'da 13,2 inç ekran boyutu, 2400 x 3392 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı, 900 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablette 900 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada IPS LCD'nin renkleri doğal ve gerçeğe yakın bir şekilde gösterdiğini belirtelim.

OPPO Pad 5 Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

Pad 5 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi bulunacak. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla birden fazla avantaj sunuyor. Bunlar arasında daha yüksek performans ve daha yüksek verimlilik yer alıyor. Yani nm değeri daha düşükse işlemci o kadar iyidir.

Bu güçlü işlemci sayesinde PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact ise ortalama 60 FPS'te oynanabiliyor. Yani sorunsuz bir oyun deneyimi elde edilecek. Bu işlemci daha önce Xiaomi 17 Ultra, Samsung Galaxy S26 Ultra ve OnePlus 15 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti.

Serinin bir önceki modeli olan Pad 4 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer aldığını belirtelim. Sekiz çekirdeğe sahip olan bu işlemci de söz konusu mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabiliyor.

OPPO Pad 5 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

OPPO'nun yeni tableti, 13.380 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Pad 4 Pro'da 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

OPPO Pad 5 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Tabletin arka yüzeyinde fotoğraf çekmek ve belge taratmak gibi işlemler için 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise selfie yapmak ve görüntülü görüşme gibi işlemler için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Serinin önceki modeli Pad 4 Pro'da da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

OPPO Pad 5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Pad 5 Pro, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte tabletin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pad 4 Pro, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

OPPO Pad 5 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Pad 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Find X9 Pro ve Reno 15 dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak Pad 5 ve Pad 4 Pro satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pad 5 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

OPPO Pad 5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Pad 4 Pro için 3.299 yuan (21.622 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Pad 5 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni tablet, 3400 yuan (22.283 TL) civarında fiyat ile satılabilir. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 45 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle tabletin farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO Pad 5 Pro'nun hem işlemcisi hem de batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde tabletin çok kaliteli grafiklere ve yoğun grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Yüksek batarya kapasitesi ise uzun pil ömrü elde edilmesini sağlayacak. Kullanıcılar, uzun pil ömrü sayesinde powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

Bence IPS LCD yerine OLED tercih edilse daha iyi olur çünkü OLED siyahları derin siyah olarak gösteriyor. Ayrıca bu ekran, IPS LCD'ye kıyasla çok daha canlı renklere sahip. Bu da genel tablet kullanım deneyimini olumlu yönde etkiliyor. Bu arada depolama tarafında en az 256 GB seçeneğinin olması önemli bir avantaj. Böylece uzun süreli kullanımda depolama alanıyla ilgili pek sorun yaşanmayacaktır.