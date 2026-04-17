Xiaomi'den Küçük Ama Güçlü Laptop! 32 GB RAM, 120 Hz Ekran ve Dahası

Genellikle mobil cihaz ve akıllı ev ürünleriyle öne çıkan Xiaomi, bilgisayar pazarında da varlık gösteriyor. Pazar payını artırmak için kataloğunu sürekli genişleten şirket, şimdi Redmi Book 14 adlı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Intel işlemciden güç alan model, 32 GB’a kadar RAM seçenekleriyle geliyor. İşte Redmi Book 14 özellikleri ve fiyatı...

Redmi Book 14 (2026) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

Ekran Teknolojisi: IPS LCD (Glossy)

Ekran Çözünürlüğü: 2880 x 1800 piksel (2.8K)

Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

Ekran Parlaklığı: 500 nit

İşlemci: Intel Core Ultra 5 125H

RAM: 16 GB / 32 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 SSD

Grafik Birimi: Intel Arc entegre grafik

Batarya: 80Wh

Şarj: 100W USB-C

Bağlantı Noktaları: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, 3.5 mm kulaklık girişi

Bağlantı Teknolojileri: Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7, Bluetooth

Soğutma Sistemi: Çift fanlı ve çift ısı borulu

Yazılım: Windows 11

Boyut: İnce ve hafif tasarım

Ağırlık: 1,49 kg

2025’te piyasaya sürülen modelin yenilenmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkan Redmi Book 14, 14 inç boyutunda 2.8K çözünürlüğe sahip bir ekranla geliyor. Ayrıca bu panel 120 Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bu noktada çözünürlüğün oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu da günlük kullanımda daha net ve kaliteli bir görüntü deneyimi sağlayacaktır. Aynı şey yenileme hızı için de geçerli.

Windows 11 işletim sistemi üzerinde çalışan Redmi Book 14, Intel Core Ultra 5 125H işlemcisinden güç alıyor. 14 çekirdekli ve 18 iş parçacıklı bu işlemciyi genellikle ince ve hafif bilgisayarlarda görüyoruz. Redmi Book 14 de bunlar arasında yer alıyor. Intel’in yeni nesil Meteor Lake mimarisiyle gelen Core Ultra 5 125H, günlük kullanım ve hafif oyunlar için yeterli bir işlemci. Bu doğrultuda Counter-Strike 2, VALORANT, League of Legends ve Fortnite gibi popüler oyunların oynanabildiğini söyleyebiliriz.

Bilgisayar, çift fanlı ve çift ısı borulu soğutma sistemine sahip. Bu sistem sayesinde işlemci ve diğer bileşenler daha verimli bir şekilde soğutuluyor. Yoğun kullanımda donanımların ısınması nedeniyle performansın düşmesini büyük ölçüde engellerken, aynı zamanda cihazın daha serin çalışmasını sağlıyor.

16 GB’tan 32 GB’a kadar bellek ve 512 GB ile 1 TB depolama seçenekleri sunan model, 80Wh batarya ile geliyor. Bu batarya sayesinde saatler boyunca kullanım imkanı sunan laptop, ayrıca USB-C tipinde 100W şarj adaptörüyle şarj edilebiliyor. Bu noktada USB-C’nin önemli bir avantaj sunduğunu belirtelim. Zira bunu kullanarak sadece bilgisayarı değil, akıllı telefonları da hızlı bir şekilde şarj etmek mümkün. Bildiğiniz üzere günümüzde çıkan akıllı telefonların neredeyse tamamı USB-C girişe sahip.

USB-C, HDMI 2.1, USB-A ve 3.5 mm kulaklık girişine yer veren Redmi Book 14’ün 1,49 kilogram ağırlığında olduğunu da belirtelim. Bu da cihazın taşınabilirlik açısından öne çıktığını gösteriyor. Özellikle taşınabilirliğe önem veren kullanıcılar için oldukça avantajlı bir model olduğunu söyleyebiliriz.

Redmi Book 14 Fiyatı Ne Kadar?

16 GB RAM + 512 GB: 5.999 Yuan (900 dolar)

16 GB RAM + 1 TB: 6.499 Yuan (975 dolar)

32 GB RAM +. 1 TB: 6.999 Yuan (1.050 dolar)

Redmi Book 14’ün başlangıç fiyatı 5 bin 999 yuan (900 dolar) olarak açıklandı. Bu fiyat 16 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneği için. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan versiyon 6 bin 499 yuan (975 dolar) iken, en üst seçenek olan 32 GB RAM ve 1 TB depolama ise 6 bin 999 yuan (1.050 dolar) fiyat etiketiyle geliyor.

Redmi Book 14, Türkiye'de Satılır mı?

Xiaomi, Redmi Book serisi bilgisayarlarını genellikle Türkiye’de satışa sunmuyor. Nitekim Redmi Book 13 modeli de ülkemizde piyasaya sürülmemişti. Bu doğrultuda Redmi Book 14’ün de Türkiye’de satılma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Olası bir satış durumunda başlangıç fiyatının yaklaşık 45 bin TL seviyelerinde olması beklenebilir.

Editörün Yorumu

Redmi Book 14, kağıt üzerinde oldukça iddialı bir dizüstü bilgisayar gibi görünüyor. Özellikle yüksek bellek kapasitesi, işlemcisi ve taşınabilirliği sayesinde dikkat çekmeyi başarıyor. Türkiye’de satışa sunulacağını pek sanmıyorum ama olası bir satış durumunda büyük ilgi görebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Modelin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım.