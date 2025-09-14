Samsung, Ucuz Tabletini Yanlışlıkla Sızdırdı! İşte Özellikleri ve Tasarımı

Samsung, son dönemlerde gündemi Galaxy S26 serisiyle meşgul ederken diğer yandan da yeni tablet serisi Galaxy Tab A11 üzerinde çalışıyor. Ocak ayında tanıtılması beklenen amiral gemisi telefonlarla birlikte tablet cephesinde de hareketlilik yaşanıyor.

Galaxy Tab A11 serisi, Tab A11 ve Tab A11+ olmak üzere iki modelden oluşacak. Daha önce birçok sızıntıyla gündeme gelen cihazlardan standart modelin tasarımı kısa süre önce ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Samsung, her iki tableti de yanlışlıkla resmi internet sitesinde listeleyerek detayları istemeden açığa çıkardı. İşte beklenen Samsung Galaxy Tab A11 özellikleri...

Samsung Galaxy Tab A11 Özellikleri Netleşti

Cihazlar, Samsung'un resmi Birleşik Arap Emirlikleri sitesinde görüntülendi. Burada yer alan bilgilere göre Galaxy Tab A11, 8,7 inç boyutunda 90 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Cihazın kalbinde MediaTek Helio G99 işlemci yer alacak. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB depolama seçenekleri eşlik edecek.

5.100 mAh kapasitesinde bataryadan güç çekecek tablet, 8 mm kalınlığında ve 335 gram ağırlığında olacak. Galaxy Tab A11+ modeli de Samsung'un sitesinde listelendi ancak teknik özellikleri yer almıyor. Yakın zamanda Geekbench performans testinde Dimensity 7300 veya Dimensity 7300X işlemciden güç alacağı ortaya çıkmıştı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Samsung Galaxy Tab A11 serisinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.