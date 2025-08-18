Samsung'dan Uygun Fiyatlı Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdı
Samsung'un merakla beklenen Galaxy Tab S10 Lite adlı tabletinin teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Bütçe dostu cihaz, dikkat çekebilir.
Samsung, şu anda yeni Android amiral gemilerine odaklanmış durumda olsa da tablet pazarını da ihmal etmiyor. Marka, yoğun bir tempoyla çalışarak uygun fiyatlı segmentte yer alacak Galaxy Tab S10 Lite modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tasarımı ve teknik özellikleri büyük ölçüde 2023’te tanıtılan Galaxy Tab S9 FE’yi andıran cihazın detayları lansman öncesi gün yüzüne çıktı. İşte beklenen Samsung Galaxy Tab S10 Lite teknik özellikleri ve tasarımı...
Beklenen Samsung Galaxy Tab S10 Lite Özellikleri ve Tasarımı
Gelen bilgilere göre bütçe dostu Galaxy Tab S10 Lite, 10.9 inç büyüklüğünde LCD ekranla kullanıcı karşısına çıkacak. Full HD+ çözünürlük sunacak olan bu ekran, aynı zamanda 90 Hz yenileme hızını destekleyecek. Tablet performans tarafında ise Exynos 1380 işlemciden güç alacakken, 6 GB RAM ile gelecek. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak.
Kamera tarafında cihazın ön yüzünde 5 MP, arka tarafında ise 8 MP çözünürlüğünde kameralar bulunacak. Gücünü ise uzun süreli kullanım vaat eden 8000 mAh bataryadan alacak. Öte yandan Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantı desteği sunacak olan Galaxy Tab S10 Lite, kutudan Android 15 tabanlı One UI 7.0 ile çıkacak.
Beklenen Samsung Galaxy Tab S10 Lite teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:
- Ekran: 10.9 inç LCD, Full HD+ (2112 × 1320 piksel) çözünürlük, 90 Hz yenileme hızı
- Kalem: S Pen desteği (basınç ve eğim hassasiyeti), kutuya dahil
- İşlemci: Exynos 1380
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)
- Ön Kamera: 5 MP, f/1.9
- Arka Kamera: 8 MP, f/1.9
- Ses: Stereo hoparlör, Dolby Atmos desteği
- Batarya: 8000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB 3.2 Type-C, GPS
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0
- Yapay Zeka: Var (Galaxy AI)
- Tasarım: 6.6 mm ince metal gövde
- Varyantlar: Sadece Wi-Fi / Wi-Fi + 5G
- Renkler: Gri, Kırmızı, Gümüş