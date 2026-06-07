Tesla Roadster Bilmecesi: Yine Ertelendi!

Tesla Roadster ilk olarak 2017 yılında tanıtıldığında herkesi heyecanlandırmayı başarmıştı. Sahip olduğu özelliklerle süper otomobil piyasasını karıştıracağı düşünülen otomobil aradan geçen 9 yılın ardından sadece bir konsept olarak kaldı. Son olarak haziran ayında üretime gireceği söylenen elektrikli süper otomobil bir kez daha ertelenmiş durumda.

Tesla Roadster Ne Zaman Tanıtılacak?

2017 yılında ikinci nesil Roadster modelini görücüye çıkaran Tesla, üretim için ise 2020 yılını göstermişti. Yıllar geçtikçe Roadster'ın seri üretim versiyonunun tanıtımı sürekli ertelendi. 2025 yılında bir tanıtım olabileceğini söyleyen Elon Musk, bir kez daha bizleri hayal kırıklığına uğrattı. Son olarak 2025 yılının ekim ayında ise 1 Nisan 2026 tarihi hedef gösterilmişti. Ancak bu tarihte de uzun zamandır beklenen elektrikli süper otomobil maalesef gün yüzüne çıkmadı.

Son olarak Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımın mayıs veya haziran aylarında olabileceğini duyurdu. Haziran ayına girmemize rağmen hâlâ şirketten bir açıklama yapılmış değil. Son gelen bilgiler ise tanıtımın bir kez daha ertelendiği yönünde. Buna göre yeni elektrikli süper otomobil ağustos ya da sonraki aylarda tanıtılacak. Tanıtımın ise ABD'nin Teksas eyaletinde yapılması planlanıyor.

Tesla Roadster'ın Diğer Tesla Modellerinden Farkı Ne?

Son iddilara göre Elon Musk, uzun süren bu bekleyiş sonunda müşterilerin gönlünü kazanmak için Tesla Roadster'ı çok daha etkileyici bir versiyonla tanıtacak. Musk'ın daha önce açıklamalarında Roadster'ın kısa süreliğine yerle temasını kesmesine olanak sağlayan sistem de bu tanıtımda kendisini gösterecek.

SpaceX ile ortak geliştirilen soğuk gaz iticilerine sahip sistem, ikinci nesil Roadster'ın havalanmasını sağlayacak. Son gelen bilgilere göre Tesla ve SpaceX mühendisleri A71 olarak isimlendirilen bu sistemin bir ön gösterimini Elon Musk'a sundular. Şirketin standart modelin yanı sıra elektrikli süper otomobilin bir de A71 sistemine sahip sınırlı sayıda Spacex versiyonunu da sunacağı ifade ediliyor.

Yeni Tesla Roadster'ın Özellikleri Neler?

Tesla henüz yeni Roadster'ın detaylı özelliklerini paylaşmadı ancak elektrikli süper otomobilin bazı özelliklerini şimdiden biliyoruz.

Güç: 1242 beygr

1242 beygr Tekerlek torku: 10.000 Nm ( bu değer normal tork değerinin yaklaşık 8-10 katı bir değer sunar.)

10.000 Nm ( bu değer normal tork değerinin yaklaşık 8-10 katı bir değer sunar.) 0-100 km/s hızlanma: 2.1 saniye

2.1 saniye Maksimum hız: + 400 km/s

+ 400 km/s Menzil: 1000 km

1000 km 400 metre (1/4 mil) süresi: 8.8 saniye

Editörün Yorumu

Tesla Roadster otomobiller ilgilenen herkes gibi beni de heyecanlandırmıştı. Özellikle tanıtım günündeki hızlanma videosunu herkes en az bir kez izlemiştir diye düşünüyorum. Özellikle bundan 9 sene önce bir aracın 2 saniyede 100 km/s hıza çıkması kulağa çok daha heyecan verici ve gerçek dışı geliyordu. Aradan geçen 9 yıl ise maalesef bu heyecanı söndürmüş durumda.

Tanıtımı sürekli ertelenen araçta sunulacak yeni SpaceX teknolojisinin nasıl bir etki yapacağını ise şimdiden söylemek güç. Roket teknolojisine sahip bir otomobilin tanıtımı kuşkusuz dikkat çekici olacaktır. Ancak Tesla Roadster hayata geçmedikten sonra bunların hiçbir önemi kalmıyor. Özellikle 2017 yılında Tesla Roadster satın almak için ön ödeme yapan bazı insanlar sadece bir an önce araçlarına kavuşmayı isteyecektir.