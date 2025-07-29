Samsung'dan Çok Güçlü Tablet Geliyor! Özellikleri Sızdırıldı

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te ortaya çıkan Galaxy Tab S11 Ultra'nın bu kez bazı özellikleri sızdırıldı. Görünüşe göre yeni tablet çok güçlü bir işlemci ve dev batarya ile gelecek.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre tablette Dimensity 9400+ işlemcisi bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.73 GHz Cortex-X925, üç adet 3.3 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.4 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Tablet Geekbench testinde tek çekirdek testinde 2 bin 675 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8 bin 39 puan almıştı. Galaxy Tab S11 Ultra 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alacak.

11.600 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte gelecek tabletin 14 inç civarında ekran boyutuna sahip olacağı söyleniyor. Dynamic AMOLED 2X ekran 120Hz yenileme hızı sunacak.

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi tabletler arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'nın ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.